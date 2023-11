Kuinka näen kaikki käynnissä olevat sovellukset iPhonessani?

Nykypäivän nopeatempoisessa digitaalisessa maailmassa älypuhelimista on tullut olennainen osa elämäämme. Koska käytettävissämme on lukuisia sovelluksia, on helppo unohtaa, mitä iPhonemme taustalla tapahtuu. Halusitpa sitten sulkea akkua tyhjentävän sovelluksen tai vain utelias siitä, mikä on tällä hetkellä aktiivinen, kaikkien käynnissä olevien sovellusten tarkasteleminen iPhonessa voi olla kätevää. Tässä on vaiheittainen opas, joka auttaa sinua pitämään laitteen hallinnassa.

Vaihe 1: Avaa iPhonesi lukitus ja siirry aloitusnäyttöön.

Vaihe 2: Kaksoisnapsauta kotipainiketta. Tämä toiminto tuo esiin sovelluksen vaihtajan, joka näyttää kaikki taustalla tällä hetkellä käynnissä olevat sovellukset.

Vaihe 3: Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle selataksesi eri sovelluskortteja. Jokainen kortti edustaa käynnissä olevaa sovellusta.

Vaihe 4: Sulje sovellus pyyhkäisemällä sitä ylös ja pois näytöltä. Tämä toiminto pakottaa sovelluksen sulkeutumaan ja poistamaan sen käynnissä olevien sovellusten luettelosta.

On tärkeää huomata, että pakkosulkevat sovellukset tulee yleensä varata vianetsintätarkoituksiin tai silloin, kun sovellus lakkaa reagoimasta. iOS on suunniteltu hallitsemaan sovellustoimintaa tehokkaasti, ja sovellusten pakottaminen umpimähkäisesti ei välttämättä paranna suorituskykyä tai akun käyttöikää.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

K: Mitä se tarkoittaa, kun sovellus on käynnissä taustalla?

V: Kun sovellus on käynnissä taustalla, se tarkoittaa, että se on edelleen aktiivinen ja kuluttaa järjestelmäresursseja, vaikka et käyttäisi sitä aktiivisesti. Näin sovellukset voivat suorittaa tehtäviä, kuten musiikin toistamista, sijaintisi päivittämistä tai ilmoitusten vastaanottamista.

K: Voinko nähdä kaikki käynnissä olevat sovellukset uudemmissa iPhone-malleissa ilman kotipainiketta?

V: Kyllä, uudemmissa iPhone-malleissa, joissa ei ole kotipainiketta (kuten iPhone X ja uudemmat), voit tarkastella kaikkia käynnissä olevia sovelluksia pyyhkäisemällä ylös näytön alareunasta ja pysähtymällä näytön keskelle. Tämä toiminto tuo esiin sovelluksen vaihtajan.

Seuraamalla näitä yksinkertaisia ​​ohjeita voit helposti seurata kaikkia iPhonessasi käynnissä olevia sovelluksia. Muista käyttää sovelluksen vaihtajaa vastuullisesti ja pakottaa sovelluksia vain tarvittaessa. Pysy laitteesi hallinnassa ja nauti sujuvammasta käyttökokemuksesta.