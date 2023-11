By

Kuinka estän TikTokin pysyvästi puhelimessani?

Viime vuosina TikTokista on tullut yksi suosituimmista sosiaalisen median alustoista maailmanlaajuisesti, ja se on vanginnut miljoonia käyttäjiä lyhyillä videoillaan. Jotkut henkilöt saattavat kuitenkin huomata haluavansa estää TikTokin pysyvästi puhelimissaan useista syistä. Olipa kyse sitten yksityisyydestä, ajanhallinnasta tai yksinkertaisesti halusta välttää sovelluksen riippuvuutta aiheuttava luonne, on olemassa tapoja varmistaa, että TikTok pysyy poissa laitteestasi lopullisesti.

Kuinka estää TikTokin Android- ja iOS-laitteissa:

Android-käyttäjille TikTokin estäminen voidaan saavuttaa seuraavasti:

1. Avaa Google Play Kauppa.

2. Avaa valikko napauttamalla kolmea vaakasuoraa viivaa vasemmassa yläkulmassa.

3. Valitse valikosta "Asetukset".

4. Vieritä alas ja napauta kohtaa Lapsilukko.

5. Ota lapsilukko käyttöön kääntämällä kytkintä.

6. Luo PIN-koodi, jota käytetään lapsilukkoasetusten käyttämiseen.

7. Vieritä alas ja napauta "Sovellukset ja pelit".

8. Napauta kohdassa "Estetty" "Lisää sovelluksia".

9. Etsi TikTok ja valitse se.

10. Napauta "OK" estääksesi TikTokin.

iOS-käyttäjille prosessi on hieman erilainen:

1. Avaa Asetukset -sovellus.

2. Vieritä alas ja napauta "Näyttöaika".

3. Napauta "Sisältö- ja tietosuojarajoitukset".

4. Ota ominaisuus käyttöön vaihtamalla kytkintä.

5. Napauta "iTunes- ja App Store -ostokset".

6. Valitse Sallitut sovellukset -osiosta "Sovellukset".

7. Poista TikTok käytöstä estääksesi sen.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

K: Mikä on TikTok?

V: TikTok on sosiaalisen median alusta, jonka avulla käyttäjät voivat luoda ja jakaa lyhyitä videoita.

K: Miksi joku haluaisi estää TikTokin?

V: Syitä voi olla useita, kuten huoli yksityisyydestä, riippuvuudesta tai yksinkertaisesti halu rajoittaa näyttöaikaa.

K: Poistaako TikTokin estäminen sen puhelimestani?

V: TikTokin estäminen estää sovelluksen käytön laitteellasi, mutta se ei poista sovellusta.

K: Voinko poistaa TikTokin eston sen estämisen jälkeen?

V: Kyllä, voit poistaa TikTokin eston kääntämällä yllä mainitut vaiheet.

Yhteenvetona voidaan todeta, että jos haluat estää TikTokin pysyvästi puhelimessasi, joko yksityisyyden vuoksi tai hallitaksesi paremmin aikaasi, yllä kuvatut vaiheet auttavat sinua saavuttamaan sen. Muista, että on tärkeää löytää tasapaino teknologian ja hyvinvointimme välillä, ja käyttämiemme sovellusten hallinta on askel oikeaan suuntaan.