Kuinka löydän piilotetun ikkunan näytöltäni?

Nykypäivän digitaaliaikana ei ole harvinaista, että tietokoneiden näytöillä on auki useita ikkunoita. Olipa kyseessä työ, viihde tai moniajo, huomaamme usein jongleeraavamme eri sovelluksia samanaikaisesti. Saattaa kuitenkin olla, että ikkuna katoaa salaperäisesti näkyvistä ja saa meidät miettimään, kuinka se saadaan takaisin. Joten kuinka löydät piilotetun ikkunan näytöltäsi? Katsotaanpa joitain hyödyllisiä vinkkejä ja temppuja.

1. Käytä tehtäväpalkkia: Tehtäväpalkki, joka sijaitsee tavallisesti näytön alaosassa, näyttää kaikkien avoimien sovellusten kuvakkeet. Jos ikkuna on piilotettu, sitä vastaava kuvake saattaa silti näkyä tehtäväpalkissa. Napsauta vain kuvaketta tuodaksesi ikkunan takaisin näkyviin.

2. Käytä Alt+Tab-pikanäppäintä: Kun painat Alt+Tab-näppäimiä samanaikaisesti, voit selata kaikkia näytön avoimia ikkunoita. Tämä pikanäppäin on erityisen kätevä, kun sinulla on useita ikkunoita auki ja sinun on löydettävä tietty ikkuna nopeasti.

3. Tarkista ilmaisinalue: Jotkut sovellukset pienentävät ilmaisinalueelle, joka sijaitsee yleensä näytön oikeassa alakulmassa. Etsi näitä sovelluksia edustavia pieniä kuvakkeita ja napsauta niitä palauttaaksesi piilotetun ikkunan.

4. Kokeile Windows+D-pikanäppäintä: Windows-näppäimen ja D-kirjaimen painaminen yhdessä minimoi kaikki avoimet ikkunat ja paljastaa työpöydän. Jos piilotettu ikkuna on pienennetty, sen pitäisi nyt näkyä työpöydällä.

FAQ:

K: Mitä tarkoittaa, että ikkuna on piilotettu?

V: Kun ikkuna on piilotettu, se on edelleen auki ja käynnissä taustalla, mutta ei tällä hetkellä näy näytölläsi.

K: Kuinka ikkuna piilotetaan?

V: Windows voi piiloutua useista syistä, kuten tahattomista napsautuksista, ohjelmistohäiriöistä tai tiettyjen sovellusten automaattisesta minimoimisesta.

K: Voinko noutaa piilotetun ikkunan Macissa?

V: Vaikka yllä mainitut menetelmät koskevat Windowsia, Mac-käyttäjät voivat kokeilla samanlaisia ​​tekniikoita, kuten Dockin tai Mission Controlin käyttöä piilotettujen ikkunoiden paikantamiseen.

K: Entä jos mikään näistä menetelmistä ei toimi?

V: Jos olet käyttänyt kaikki vaihtoehdot loppuun etkä edelleenkään löydä piilotettua ikkunaa, on mahdollista, että sovellus on kaatunut tai havainnut virheen. Tällaisissa tapauksissa saattaa olla tarpeen käynnistää sovellus tai tietokone uudelleen.

Piilotetun ikkunan löytäminen näytöltä voi olla turhauttava kokemus, mutta näillä yksinkertaisilla tekniikoilla saat nopeasti takaisin pääsyn kadonneeseen ikkunaan. Muista pysyä rauhallisena ja kärsivällisenä, kun kokeilet erilaisia ​​menetelmiä, niin saat pian kadonneen ikkunasi takaisin näkyville.