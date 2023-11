By

Kuinka yleinen Guillain Barre on Shingrix-rokotteen jälkeen?

Viime vuosina Shingrix-rokote on saavuttanut suosiota tehokkaana ehkäisykeinona vyöruusua vastaan, joka on vesirokkoviruksen aiheuttama kivulias ja heikentävä sairaus. On kuitenkin herättänyt huolta Shingrix-rokotteen ja Guillain Barren oireyhtymän (GBS) välisestä mahdollisesta yhteydestä, joka on harvinainen neurologinen sairaus. Syvennytään aiheeseen ja tutkitaan tosiasioita.

GBS on tila, jossa kehon immuunijärjestelmä hyökkää vahingossa ääreishermoihin, mikä johtaa lihasheikkouteen ja vaikeissa tapauksissa halvaukseen. Vaikka GBS:n tarkkaa syytä ei tunneta, sitä edeltää usein infektio, mukaan lukien virus- tai bakteerisairaudet. Vaikka GBS:n kehittymisen riski minkä tahansa rokotuksen jälkeen on erittäin pieni, sen on havaittu olevan joidenkin rokotteiden mahdollinen sivuvaikutus.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mukaan GBS:n ilmaantuvuuden Shingrix-rokotteen jälkeen arvioidaan olevan noin 1-2 tapausta miljoonaa annettua annosta kohden. Tämä riski on huomattavasti pienempi kuin riski saada GBS luonnollisen vyöruusuinfektion jälkeen, jonka arvioidaan olevan noin yksi tapauksesta 1 3,000:sta.

FAQ:

K: Mitkä ovat Guillain Barren oireyhtymän oireet?

V: GBS:n oireet alkavat usein jalkojen heikkoudesta ja pistelystä ja voivat edetä lihasheikkouteen tai halvaantumiseen. Se voi vaikuttaa myös ylävartaloon, kasvoihin ja hengityslihaksiin.

K: Onko GBS-riski sama kaikille rokotteille?

V: Ei, GBS-riski vaihtelee rokotteen mukaan. Jotkut rokotteet, kuten kausi-influenssarokote, on yhdistetty hieman lisääntyneeseen GBS-riskiin, kun taas toiset eivät ole osoittaneet merkittävää yhteyttä.

K: Pitäisikö minun olla huolissaan Shingrix-rokotteen saamisesta?

V: Riski saada GBS Shingrix-rokotteen jälkeen on erittäin pieni. Rokotuksen hyödyt vyöruusujen ja sen komplikaatioiden ehkäisyssä ovat paljon suuremmat kuin mahdolliset riskit. On aina suositeltavaa neuvotella terveydenhuollon tarjoajan kanssa, jotta voit tehdä tietoon perustuvan päätöksen yksilöllisten terveydentilasi perusteella.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka Guillain Barren oireyhtymän kehittymisen riski Shingrix-rokotteen saamisen jälkeen on minimaalinen, ilmaantuvuus on huomattavasti pienempi verrattuna luonnolliseen vyöruusuinfektioon. Rokotus on edelleen tärkeä väline vyöruusun ja sen komplikaatioiden ehkäisyssä, ja Shingrix-rokotteen hyödyt ovat mahdollisia riskejä suuremmat.