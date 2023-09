Tutkimuksen mukaan ruohoilla on merkittävä rooli hiilen talteenotossa

By

Äskettäinen tutkimus, jonka Young Zhou ja hänen tiiminsä Quinney College of Natural Resourcesista ja Ecology Centeristä tekivät, on paljastanut heinän tärkeän roolin hiilidioksidin talteenotossa. Perinteisesti toimet ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi ovat keskittyneet puiden istuttamiseen hiilidioksidin talteenottamiseksi ja varastoimiseksi. Tämä tutkimus kuitenkin paljastaa, että ruoho edistää merkittävästi myös hiilen varastointia.

Nature Geosciencessa julkaistu tutkimus keskittyi trooppisiin savanneihin, ekosysteemiin, jossa puut ja ruohot jakavat tilan. Tutkijat havaitsivat, että ruoho oli yli puolet maaperän hiilipitoisuudesta näissä savanneissa, mukaan lukien suoraan puiden alla oleva maaperä. Tämä havainto kyseenalaistaa perinteisen uskomuksen, jonka mukaan metsitys ensisijaisesti lisää hiilen varastointia puihin.

Metsät varastoivat hiiltä pääasiassa runkoonsa ja lehtiinsä, kun taas ruohoiset ekosysteemit varastoivat merkittävän osan hiilestä maaperään. Heinäkasveilla on laajat juurijärjestelmät ja ne edistävät hiilen varastointia hajoavan orgaanisen jätteen kautta. Tämä on erityisen arvokasta, kun otetaan huomioon epävarma tulevaisuus, jolle on ominaista ilmaston lämpeneminen sekä lisääntynyt kuivuuden ja metsäpalojen riski.

Tutkimuksessa pyrittiin ymmärtämään ruohojen roolia hiilen varastoinnissa, koska aikaisempi tutkimus oli keskittynyt ensisijaisesti puihin. Tutkijat suorittivat perusteellisen tutkimuksen, jossa tutkittiin lisääntyneen puupeitteen vaikutusta maaperän hiilen varastointiin savanniekosysteemeissä. Tulokset osoittivat, että puupeitteen laajenemisesta johtuva maaperän hiilen varastoinnin lisäys oli vähäistä.

Tutkimus paljasti myös vaihtelut maaperän hiilen varastoinnin vasteessa lisääntyneen puupeitteen vuoksi, ja sateet, maaperän tyyppi ja heinän hiilen varastoinnin osuus ovat merkittävässä roolissa. Tämä korostaa puupeitteen lisäämisen monimutkaisuutta ja sen vaikutusta savannimaaperän hiilidynamiikkaan.

Nämä havainnot korostavat savanniekosysteemien säilyttämisen ja suojelemisen tärkeyttä ja tunnustavat niiden ainutlaatuisen panoksen maailmanlaajuiseen hiilikiertoon. Tutkimus vaatii kattavampaa ymmärrystä siitä, kuinka ekosysteemien eri elementit, kuten ruoho ja puut, vaikuttavat hiilen varastointiin, jotta voidaan kehittää tehokkaita strategioita ilmaston lämpenemisen torjumiseksi.

