Kuinka voit tehdä eron vilustumisen ja COVIDin välillä?

Koska COVID-19-pandemia vaikuttaa edelleen yhteisöihin maailmanlaajuisesti, on ratkaisevan tärkeää pystyä erottamaan tavalliset flunssan oireet uuteen koronavirukseen liittyvistä oireista. Vaikka molemmilla sairauksilla on joitain yhtäläisyyksiä, on keskeisiä eroja, jotka voivat auttaa sinua päättämään, pitäisikö sinun hakeutua lääkärin hoitoon vai jäädä vain kotiin lepäämään.

Mikä on COVID-19?

COVID-19, lyhenne sanoista koronavirustauti 2019, on tartuntatauti, jonka aiheuttaa vakava akuutti hengitystieoireyhtymä koronavirus 2 (SARS-CoV-2). Se leviää ensisijaisesti hengityspisaroiden kautta, kun tartunnan saanut henkilö yskii, aivastaa tai puhuu.

Mitkä ovat COVID-19: n oireet?

COVID-19-oireet voivat vaihdella lievistä vakaviin. Yleisiä oireita ovat kuume, yskä, hengenahdistus, väsymys, kehon kivut, kurkkukipu ja maku- tai hajuaistin menetys. Joissakin tapauksissa yksilöillä voi myös esiintyä maha-suolikanavan oireita, kuten pahoinvointia, oksentelua tai ripulia.

Mitkä ovat flunssan oireet?

Vilustumisen oireet ovat yleensä lievempiä kuin COVID-19. Yleisiä vilustumisen oireita ovat vuotava tai tukkoinen nenä, aivastelu, kurkkukipu, lievä yskä ja toisinaan matala kuume. On tärkeää huomata, että maun tai hajun menetys ei yleensä liity vilustumiseen.

Kuinka voit erottaa vilustumisen COVID-19:stä?

Vaikka voi olla haastavaa erottaa nämä kaksi toisistaan ​​pelkästään oireiden perusteella, on otettava huomioon muutamia keskeisiä tekijöitä. Ensinnäkin COVID-19-oireet ovat yleensä vakavampia ja kestävämpiä kuin flunssan. Lisäksi, jos olet ollut läheisessä yhteydessä jonkun kanssa, jonka COVID-19-testi on positiivinen, tai olet äskettäin matkustanut alueelle, jolla on korkea tartuntaprosentti, on erittäin tärkeää käydä viruksen varalta.

Milloin sinun tulee hakeutua lääkärin hoitoon?

Jos sinulla on vakavia oireita, kuten hengitysvaikeuksia, jatkuvaa rintakipua, sekavuutta tai sinertävät huulet tai kasvot, on välttämätöntä hakeutua välittömästi lääkärin hoitoon. Lisäksi, jos olet epävarma oireistasi tai olet huolissasi, on aina parasta neuvotella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, joka voi antaa opastusta sinun erityistilanteeseesi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka flunssalla ja COVID-19:llä voi olla joitain yhtäläisyyksiä, on selviä eroja, jotka voivat auttaa sinua määrittämään, mikä sairaus saatat kokea. Jos olet epävarma tai olet huolissasi, on aina parempi olla varovainen ja kääntyä lääkärin puoleen. Pysy ajan tasalla, noudata hyvää hygieniaa ja noudata paikallisia terveysohjeita suojellaksesi itseäsi ja muita näinä haastavina aikoina.