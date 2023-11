Mistä tiedän, mitkä sovellukset kuluttavat iPhoneni akkua?

Oletko kyllästynyt iPhonen akun tyhjenemiseen odotettua nopeammin? Etsitkö jatkuvasti laturia? No, et ole yksin. Monet iPhone-käyttäjät kohtaavat saman ongelman, mutta hyvä uutinen on, että on olemassa tapoja tunnistaa, mitkä sovellukset kuluttavat akkua ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sen käytön optimoimiseksi.

Akun käytön tarkistaminen:

Voit selvittää, mitkä sovellukset kuluttavat eniten virtaa iPhonessasi noudattamalla näitä yksinkertaisia ​​ohjeita:

1. Avaa iPhonen Asetukset -sovellus.

2. Vieritä alas ja napauta kohtaa "Akku".

3. Täältä löydät luettelon sovelluksista ja niitä vastaavat akun käyttöprosentit.

Akun käytön ymmärtäminen:

On tärkeää ymmärtää akun käyttö -osiossa käytetyt termit:

– Taustatoiminta: Tämä osoittaa, kuinka paljon virtaa sovellus kuluttaa toimiessaan taustalla.

– Screen On Usage: Tämä näyttää sovelluksen kuluttaman virran, kun sitä käytetään aktiivisesti näytön ollessa päällä.

– Näytön käyttö pois päältä: Tämä ilmaisee sovelluksen kuluttaman virran, kun se toimii taustalla näytön ollessa pois päältä.

Ryhtyä toimiin:

Kun olet tunnistanut akkua kuluttavat sovellukset, voit optimoida iPhonesi akun käyttöiän seuraavasti:

– Rajoita sovelluksen päivitystä taustalla: Siirry kohtaan "Asetukset", sitten "Yleiset" ja valitse "Taustasovelluksen päivitys". Poista tämä ominaisuus käytöstä sovelluksissa, joita sinun ei tarvitse päivittää taustalla.

– Säädä sijaintipalveluita: Jotkut sovellukset käyttävät GPS- ja sijaintipalveluja liikaa, mikä voi kuluttaa akkua. Siirry kohtaan Asetukset, sitten Tietosuoja ja valitse Sijaintipalvelut hallitaksesi sovelluksen käyttöoikeuksia.

– Vähennä push-ilmoituksia: Tarpeettomat push-ilmoitukset voivat myös vaikuttaa akun tyhjenemiseen. Siirry kohtaan "Asetukset" ja sitten "Ilmoitukset" ja mukauta kunkin sovelluksen asetuksia.

– Päivitä sovellukset: Kehittäjät julkaisevat usein päivityksiä parantaakseen sovellusten suorituskykyä ja akun tehokkuutta. Varmista, että kaikki sovelluksesi ovat ajan tasalla.

FAQ:

K: Voinko pysäyttää sovelluksen kokonaan toimimasta taustalla?

V: Ei, iOS sallii tiettyjen olennaisten sovellusten, kuten sähköposti- ja viestisovellusten, toimimisen taustalla.

K: Vaikuttaako taustalla tapahtuvan päivityksen poistaminen käytöstä sovelluksen toimivuuteen?

V: Se saattaa hieman viivästyttää sovelluspäivityksiä, mutta se ei vaikuta ydintoimintoihin.

K: Kuinka usein minun pitäisi päivittää sovelluksiani?

V: On suositeltavaa päivittää sovelluksesi säännöllisesti, jotta voit hyötyä virheenkorjauksista, tietoturvakorjauksista ja suorituskyvyn parannuksista.

Noudattamalla näitä ohjeita ja optimoimalla iPhonesi akun käytön voit nauttia pidemmästä akun käyttöiästä ja vähemmän murehtia jatkuvasta laturin etsimisestä.