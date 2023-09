Honor 90 Lite -arvostelu: Edullinen älypuhelinten kilpailija

Honor 90 Litellä ei ehkä ole paljon suoraa kilpailua, mutta se pitää paikkansa alle 250 punnan älypuhelimena. Honorin budjettialabrändinä Honor 90 Lite ylläpitää yhtiön perinnettä tarjota edullisia puhelimia. 6.7 tuuman FHD+ IPS-LCD-näytöllä, jossa on 90 Hz:n virkistystaajuus, MediaTek Dimensity 6020 -prosessori, 8 Gt RAM-muistia ja 256 Gt sisäistä tallennustilaa, se tarjoaa vaatimattoman mutta tehokkaan teknisen suorituskyvyn.

Honor 90 Lite tekee vaikutuksen 100 megapikselin pääkamerallaan ja 5 megapikselin ultralaajakuvakennolla sekä 16 megapikselin selfie-kamerallaan. Suunnittelu on tyylikäs ja hyvin rakennettu, ja siinä on ohut 7.5 mm paksu muovirunko ja ainutlaatuinen kameramoduuli, jossa on mielenkiintoinen Venn-kaaviomainen kuvio. Puhelimessa on myös luotettava biometrinen todennusvirtapainike.

Näytön suhteen Honor 90 Lite tarjoaa 6.7 ​​tuuman IPS LCD -näytön FHD+-resoluutiolla. Vaikka se ei ehkä ole yhtä erinomainen kuin luokassaan olevat OLED-paneelit, se toimii silti hyvin, sillä se kattaa laajan valikoiman ja on vakaa Delta E -luokitus. 90 Hz:n virkistystaajuuden valinta saattaa olla joillekin pettymys, sillä muut saman hintaluokan puhelimet tarjoavat 120 Hz, mutta se on silti pieni haittapuoli.

Honor 250 Lite tarjoaa erinomaista vastinetta rahalle 256 punnan lanseeraushinnalla 90 Gt:n tallennustilasta. Hintaluokassaan vähäisen kilpailun ansiosta se erottuu houkuttelevalta vaihtoehdolta budjettitietoisille kuluttajille. Vaihtoehdot, kuten Samsung Galaxy A14 5G ja Oppo A78 5G, eivät vastaa keskeisiä teknisiä tietoja, kun taas kalliimmat mallit, kuten Motorola Moto G73 5G ja OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, tarjoavat lisäominaisuuksia korkeammalla hinnalla.

