Wall Townshipin kotikoulutetut opiskelijat, jotka eivät pääse kouluun

New Jerseyn Wall Townshipin koululautakunta on kiistanalainen siirto, joka on hyväksynyt käytäntömuutoksen, joka estää kotiopetettuja opiskelijoita osallistumasta koulun urheiluun, kerhoihin ja muihin koulun ulkopuolisiin aktiviteetteihin. Tämä päätös on aiheuttanut vastareaktion vanhemmilta ja kotiopetetuilta lapsilta, jotka vastustivat politiikan muutosta syyskuun kokouksessa.

Kotiopetuksen nousu New Jerseyssä, erityisesti COVID-19-pandemian aikana, on johtanut lisääntyneeseen keskusteluun kotiopetettujen oppilaiden sisällyttämisestä julkisen koulun toimintaan. Vaikka jotkut osavaltiot sallivat kotiopetettujen opiskelijoiden osallistua urheiluun ja muihin koulujen välisiin aktiviteetteihin, New Jersey jättää tämän päätöksen paikallisten koulupiirien tehtäväksi.

Wall Townshipin koululautakunta mainitsi naapuriyhteisöjen kotiopetettujen opiskelijoiden samankaltaiset kiellot syyksi politiikan muutokseen. Koulun johtokunnan edustajat eivät kuitenkaan kommentoineet päätöstään.

Sekä New Jersey Homeschool Association että Home School Legal Defense Association kieltäytyivät ottamasta kantaa Wall Townshipin koululautakunnan päätökseen. He kuitenkin toivoivat, että julkiset koulut voisivat löytää tapoja olla osallistavampia kunnioittaen samalla kotikoulun valintaa.

Politiikan muutoksen kriitikot väittävät, että se on poissulkevaa ja estää kotiopetetuilta opiskelijoilta mahdollisuuden osallistua toimintaan julkisen koulun ikätovereidensa kanssa. He uskovat, että kotikoululaisten osallistuminen koulutoimintaan voi edistää vahvempaa ja turvallisempaa yhteisöä.

Kielto kotiopetettujen opiskelijoiden osallistumisesta koulun ulkopuoliseen toimintaan on otettu käyttöön myös muilla New Jerseyn koulupiireillä, kuten Middletownissa. Middletownin yhteisön jäsenet ovat kuitenkin vastustaneet politiikkaa äänekkäästi ja kehottaneet koulun johtokuntaa harkitsemaan asiaa uudelleen.

Kotiopetus on kasvanut merkittävästi viime vuosina, ja vaihtoehdosta on tullut entistä suositumpi COVID-19-pandemian aikana. New Jerseyssä kotikouluun ilmoittautuminen on ollut nousussa pandemiaa edeltäneestä ajasta lähtien, ja vaikka koulut ovat palautuneet normaaliksi, monet opiskelijat valitsevat edelleen kotiopetuksen.

Aihe siitä, pitäisikö kotiopetettujen opiskelijoiden sallia osallistua julkisen koulun toimintaan, on edelleen kiistanalainen kysymys, ja asiasta on erilaisia ​​mielipiteitä. Viime kädessä jokainen koulupiiri päättää itse, miten se käsittelee kotiopetettujen opiskelijoiden sisällyttämistä koulun ulkopuoliseen toimintaan.

