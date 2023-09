Esittelyssä Hisensen uusi 100 tuuman 4K-televisio: Vilaus kotiviihteen tulevaisuuteen

By

Hisense USA esitteli äskettäin viimeisimmän innovaationsa CEDIA Expo 2023 -messuilla – uraauurtavan 100 tuuman 4K-television, joka mullistaa kotiviihdeteollisuuden. Hisense USA:n ryhmämarkkinointijohtaja Doug Kern antoi eksklusiivisen kiertueen television poikkeuksellisista ominaisuuksista Mark Henningerille S&V:stä.

Ohjelman tähti on epäilemättä television pelivalmis 144 Hz:n natiivi paneeli. Tämä vaikuttava ominaisuus takaa sujuvan ja sujuvan pelin, tarjoten pelaajille vertaansa vailla olevan mukaansatempaavan kokemuksen. Visuaalisuuden parantamiseksi televisiossa on mini-LED-taustavalotekniikka, jossa on yli 1,600 1500 paikallista himmennysaluetta ja XNUMX XNUMX nitin huippukirkkaus. Tämä varmistaa uskomattoman kontrastin ja eloisat värit herättäen elokuvat, TV-ohjelmat ja pelit eloon ennennäkemättömällä tavalla.

Vaikka tämän 100 tuuman ihmeen "viitehinta" on 10,000 XNUMX dollaria, Kern vihjasi, että todellinen hinta lanseerauksen yhteydessä olisi alle viisi numeroa, mikä tekee siitä helpommin kuluttajien saatavilla. Tämä paikannus vahvistaa Hisensen sitoutumista huippuluokan teknologian toimittamiseen edulliseen hintaan.

Tätä vaikuttavaa televisiota ympäröivä odotus on käsinkosketeltava, sillä se lupaa määritellä uudelleen tapamme, jolla nautimme viihteestä kodeissamme. 100 tuuman näytön koko luo todella mukaansatempaavan katselukokemuksen ja kuljettaa katsojat toiminnan ytimeen. Katsotpa sitten uusimpia menestyselokuvia tai kannustat suosikkiurheilujoukkuettasi, tämä TV tarjoaa vertaansa vailla olevan visuaalisen juhlan.

Tekniikan edistymisen myötä kotiviihteen tulevaisuus on epäilemättä valoisa. Hisensen uusi 100-tuumainen 4K-televisio on merkittävä virstanpylväs alalla, ja se esittelee mahdollisuudet mitä voidaan saavuttaa. Pian kuluttajilla on mahdollisuus tuoda elokuvakokemus suoraan olohuoneeseensa tämän upean television avulla.

