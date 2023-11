Jännitys alkaa: Steam Black Friday -alennukset ovat täällä!

Innokkaasti odotetut Steam Black Friday -myynnit ovat virallisesti alkaneet, ja se tarjoaa pelaajille viikon mittaisen huikean huiman tarjouksia useista suosituista peleistä. Alkaen klo 6 GMT / 8:10 CEST / 1AM PT / 28:XNUMX ET, alennus lupaa olla herkku pelin ystäville ympäri maailmaa. Tämä paljon odotettu tapahtuma kestää XNUMX. marraskuuta asti, ja se tarjoaa pelaajille runsaasti aikaa nauttia suosikkiharrastuksestaan ​​tulevan lomakauden aikana.

Vaikka täydellinen lista alennetuista peleistä paljastetaan vasta alennusmyynnin alkaessa, Steam on antanut meille houkuttelevan kuvan siitä, mitä odottaa jännittävän trailerin kautta, joka esittelee valikoiman tapahtumaan osallistuvia pelejä. Kokoonpano on vaikuttava sekoitus rakastettuja klassikoita ja viimeaikaisia ​​menestyselokuvia. Vanhemmat jalokivet, kuten Terraria ja Hunt: Showdown, tulevat olemaan parrasvaloissa uusimpien julkaisujen, kuten The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales ja Starfield, rinnalla, ja ne lupaavat monipuolisen valikoiman vaihtoehtoja jokaiseen pelimakuun.

Äskettäin julkistetun erittäin kysytyn Steam Deck OLEDin myötä, joka on herättänyt kiinnostuksen kädessä pidettävien pelien harrastajille, monet odottavat innokkaasti myyntiä mahdollisten alennusten saamiseksi suositun laitteen kanssa yhteensopivista peleistä. On myös odotettavissa mahdollisia alennuksia itse laitteesta, sillä pelaajat odottavat innolla voivansa parantaa pelikokemustaan ​​tällä huippuluokan kämmenjärjestelmällä.

Uudempien nimikkeiden, kuten Like A Dragon: The Man Who Erased His Name ja Call Of Duty: Modern Warfare 3, mukaantulo myyntiin on edelleen epävarmaa. Aiemmat myynnit ovat osoittaneet vaihtelevia tuloksia viimeaikaisten julkaisujen osalta, joista osa on jätetty kokonaan pois tai saanut minimaalisia alennuksia muihin nimikkeisiin verrattuna. Odotukset ovat kuitenkin korkealla, sillä pelaajat odottavat innolla ilmoitusta näiden himoitujen pelien saatavuudesta ja mahdollisista alennuksista.

Kun peliyhteisö juhlii Steam Black Friday -myynnin saapumista, ilma täyttyy jännityksestä. Tämä tapahtuma tarjoaa houkuttelevia tarjouksia, alennuksia ja upean pelivalikoiman, joten pelaajat voivat laajentaa kirjastojaan ja tutustua uusiin seikkailuihin pankkia rikkomatta. Valmistaudu nappaamaan suosikkipelejäsi ja lähde jännittäville digitaalisille matkoille, jotka viihdyttävät sinua koko lomakauden ja sen jälkeen!

Usein kysytyt kysymykset

1. Milloin Steam Black Friday -alennukset alkavat?

Steam Black Friday -myynti alkaa tänään ja alkaa klo 6 GMT / 8 CEST / 10 AM PT / 1:XNUMX ET.

2. Kuinka kauan Steam Black Friday -alennukset kestävät?

Myynti kestää tasan viikon ja päättyy 28. marraskuuta samaan aikaan kuin se alkoi.

3. Mitä pelejä voimme odottaa näkevämme myynnissä?

Vaikka täydellinen luettelo myyntiin osallistuvista peleistä paljastetaan vasta sen alkaessa, Steamin julkaisema traileri on antanut välähdyksen eräistä mukana olevista peleistä, kuten Terraria, Hunt: Showdown, The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider- Mies: Miles Morales ja Starfield.

4. Alennetaanko Steam Deck OLED alennuksessa?

Itse Steam Deck OLEDin alennuksia ei ole vahvistettu, mutta monet pelaajat toivovat mahdollisia hinnanalennuksia, jotka parantaisivat heidän pelikokemustaan.

5. Sisältyvätkö uudemmat pelit kuten Like A Dragon: The Man Who Erased His Name ja Call Of Duty: Modern Warfare 3 myyntiin?

On edelleen epävarmaa, tulevatko uudemmat nimikkeet osaksi myyntiä, sillä aikaisemmat myyntit ovat osoittaneet vaihtelevia tuloksia viimeaikaisten julkaisujen osalta. Pelaajat odottavat kuitenkin innolla ilmoituksia saatavuudestaan ​​ja mahdollisista alennuksista.