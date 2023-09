WoW Dragonflight Kolmas kausi: Uusi Dungeons paljastettiin Mythic+ Dungeon Poolille

World of Warcraft Dragonflightin tuleva kolmas kausi lupaa pelaajille jännittäviä uusia seikkailuja, erityisesti Mythic+:n luolastoaltaassa. Perinteen mukaisesti tuoda takaisin klassisia vankityrmiä aiemmista laajennuksista, kolmas kausi esittelee virkistävän valikoiman vankityrmiä ilman toistoja Dragonflightista tai aiemmista laajennuksista. Ensimmäistä kertaa tässä laajennuksessa myös uusia Dragonflightissa julkaistuja luolia sisällytetään Mythic+ -pooliin, mikä tarjoaa pelaajille mahdollisuuden tutkia jännittävää Dawn of the Infiniten.

Dawn of the Infinite, uusi megadungeon, on jaettu kahteen siipeen Mythic+ -vaikeusasteella, joissa kummassakin on neljä pomoa. Tämän jännittävän lisäyksen lisäksi joukkoon liittyy kuusi muuta vankityrmää. Näitä ovat vanhan koulun suosikit, kuten Waycrest Manor, Atal'dazar, Darkheart Thicket, Black Rook Hold, The Everbloom ja Throne of the Tides.

Kolmas kausi esittelee Blizzardin sitoutumista temaattisten elementtien sisällyttämiseen meneillään olevasta korjaustiedostosta Mythic+ -vankityrmiin. Dungeons, kuten Darkheart Thicket ja The Everbloom, sopivat täydellisesti Patch 10.2:n druidiseen luonteeseen, mikä tekee niistä mukaansatempaavia valintoja. Darkheart Thicketin historialliset yhteydet Emerald Dreamiin ja Neltharion's Lairin vahva temaattinen ottelu toisella kaudella korostavat Blizzardin omistautumista mukaansatempaavan pelikokemuksen ylläpitämiseen.

Edustuksen suhteen Battle of Azeroth- ja Legion-laajennukset ovat valokeilassa kahdella vankityrmillä. Mists of Pandaria -laajennuksen luolaston puuttuminen jatkuu kuitenkin toista kautta peräkkäin. Vaikka Cataclysm tekee paluun lisäämällä Throne of the Tidesin, pelaajat eivät ole vielä nähneet Mythic+ -vankityrmiä pelin kolmesta ensimmäisestä versiosta: Classic, The Burning Crusade ja Wrath of the Lich King.

Vaikka Dragonflight-kauden kolmannen kauden tarkka julkaisupäivä ei ole vielä tiedossa, pelaajat voivat odottaa sen saapumista vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä, mikä tuo mukanaan joukon jännittäviä uusia haasteita ja seikkailuja.

Määritelmät:

Mythic+: haastava tila World of Warcraftin vankityrmissä, joka lisää vaikeutta ja palkitsee tarjoamalla dynaamisempia ja vaativampia kohtaamisia kuin perusvankityrmä.

Dawn of the Infinite: Uusi ”megadungeon” World of Warcraftin Dragonflight-laajennuksessa, jaettu kahteen siipeen, joissa kummassakin on neljä pomoa Mythic+ -vaikeusasteella.

Temaattiset elementit: Kertomus-, esteettiset tai pelielementit, jotka sopivat laajennuksen tai korjaustiedoston kattavaan teemaan tai tarinaan.

Emerald Dream: Erityinen valtakunta World of Warcraft -historiassa, joka edustaa luonnon rehevää ja kesyttämätöntä kauneutta.

