PUBG Mobile Update 2.8: Jännittäviä muutoksia ja parannuksia odottaa

PUBG Mobilen uusin osa, versio 2.8, tuo mukanaan jännittäviä muutoksia ja parannuksia pelikokemukseen. Uudistetuista tuliaseista uuden lähitaisteluaseen esittelyyn tämä päivitys lupaa piristää pelaajien taistelukenttiä ympäri maailmaa.

Yksi päivityksen tärkeimmistä ominaisuuksista on tiettyjen ampuma-aseiden ja lisälaitteiden uusiminen. Famas saa uuden 3D-mallin ja uudistetut tilastot, mikä tekee siitä mahtavan aseen, joka on saatavana yksinomaan Air Drop -tuotteena. Samaan aikaan AUG ei ole enää Air Drop -ase, vaan pelaajien on etsittävä sitä kartalta. Nämä muutokset tarjoavat pelaajille kiehtovan valinnan AUG:n ja M416:n välillä.

Esittelyssä Dagger, uusi lähitaisteluase, joka on saatavilla kaikilla kartoilla. Varustamalla se avaa uusia animaatioita otteen liikkeitä ja hyökkäyksiä varten sekä erityisetuja teematiloissa. Dagger lisää vahinkoa PvE-vihollisille, mukaan lukien Metro Royale -tilassa.

ACE32:n fanit ovat iloisia saadessaan tietää, että heidän kokemustaan ​​tästä tuliaseesta on parannettu päivityksessä. Vaakasuuntaista rekyyliä on vähennetty ja laukaisuanimaatiota on parannettu, mikä on johtanut tasaisempaan ja vakaampaan kuvauskokemukseen.

Tactical Gunpowder Tool -lisäosa tekee debyyttinsä lisäämällä taistelustrategiaan syvyyttä. Ruudilla kiinnitetyt pultit aiheuttavat nyt viivästyneen räjähdyksen iskun yhteydessä, mikä tarjoaa pelaajille mahdollisuuden eliminoida vihollisensa luovasti.

Viestintä on elintärkeää PUBG Mobilessa, ja päivitys esittelee älykkään äänimerkintäominaisuuden. Kun tämä on käytössä, järjestelmä ilmoittaa suullisesti merkityn sijainnin nimen, mikä parantaa ryhmän koordinaatiota. Sijaintitiedot lähetetään myös tekstiviestinä chatissa, mikä varmistaa saumattoman viestinnän joukkueen jäsenten välillä.

Räätälöinnin suhteen pelaajat voivat nyt valita, ovatko katsovat seuralaiset näkyvissä tai piilossa otteluiden aikana. Tämän vaihtoehdon avulla pelaajat voivat räätälöidä kokemuksensa omien mieltymystensä mukaan, olipa kyseessä sitten keskittynyt taistelu tai interaktiivinen viestintä.

Kaikkien näiden jännittävien muutosten myötä PUBG Mobile Update 2.8 tuo uutta jännitystä ja innovatiivisia ominaisuuksia taistelukentille. Pelaajat voivat odottaa mukaansatempaavaa ja mukaansatempaavaa pelikokemusta uudistetuista tuliaseista Daggerin ja Tactical Gunpowder Toolin esittelyyn. Päivitä siis peli, sukella uusiin ominaisuuksiin ja lähde vauhdikkaaseen seikkailuun PUBG Mobilen maailmassa.

