Hawked: Lupaava uusi seikkailu odottaa

Oletko valmis lähtemään innostavalle matkalle, joka on täynnä jännittävää toimintaa ja lukemattomia aarteita? Varaudu, sillä Hawked saapuu Steam Early Accessiin 30. marraskuuta! MY.GAMESin kehittämä tämä kolmannen persoonan ammuntapeli lupaa mukaansatempaavan pelikokemuksen, joka pitää sinut istuimen reunalla.

Hawkedissa pelaajilla on mahdollisuus tehdä yhteistyötä muiden seikkailijoiden kanssa navigoidessaan eloisalla ja arvoituksellisella saarella. Jokaisen käänteen myötä odottavat jännittävät haasteet ja mahdollisuudet. Monimutkaisten pulmien ratkaisemisesta sydäntä jyskyttävään taisteluun valtavia vihollisia vastaan ​​- jokainen ottamasi askel vie sinut lähemmäksi korvaamattomien saaliiden ja aarteiden löytämistä.

Osallistu äskettäin julkistettuun Renegade Rally -kampanjaan ja lähde tähän eeppiseen seikkailuun ystäviesi kanssa. Ilmoittautumalla kampanjaan sinulla ei ole vain mahdollisuus ansaita jännittäviä palkintoja, vaan myös mahdollisuus voittaa erikoispalkintoja, jotka sisältävät elinikäisen tarjonnan ensiluokkaista valuuttaa. Kuvittele kaikki mahdollisuudet, jotka odottavat sinua tutkiessasi Hawkedin laajoja maisemia ja nauttiessasi sen kiehtovasta pelimekaniikasta.

Vaikka Hawkedin Steam Early Access -versio on aivan nurkan takana, konsolipelaajien on odotettava vuoden 2024 alkuun saakka, jotta he voivat liittyä jännittävään toimintaan. Mutta voit olla varma, odotus on sen arvoista! Kehittäjät ovat omistautuneet tarjoamaan parhaan mahdollisen pelikokemuksen ja varmistamaan, että jokainen alusta saa saumattoman ja viimeistellyn julkaisun.

Valmistaudu siis, kerää ystäväsi ja valmistaudu ikimuistoiseen seikkailuun. Hawked aikoo määritellä genren uudelleen jännittävällä pelattavuudellaan, mukaansatempaavalla maailmallaan ja kiehtovalla tarinallaan. Vastaatko puheluun ja sinusta tulee legendaarinen tutkimusmatkailija? Päätös on sinun.

Lähde: MINUN PELIT

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

K: Mikä on Hawked?

V: Hawked on MY.GAMESin kehittämä kolmannen persoonan ammuntapeli, joka tarjoaa innostavan pelikokemuksen, jossa pelaajat tekevät yhteistyötä tutkiakseen eloisaa saarta, ratkaistakseen pulmia, kukistaakseen vihollisia ja löytääkseen arvokkaita saalis- ja aarteita.

K: Milloin Hawked on saatavilla Steam Early Accessissa?

V: Hawked on saatavilla Steam Early Accessissa 30. marraskuuta alkaen.

K: Milloin Hawked julkaistaan ​​konsoleille?

V: Hawkedin konsolijulkaisun odotetaan olevan vuoden 2024 alussa.

K: Mikä on Renegade Rally -kampanja?

V: Renegade Rally -kampanja on promootiotapahtuma Hawkedissa, johon pelaajat voivat ilmoittautua saadakseen palkintoja ja mahdollisuuden voittaa erikoispalkintoja, mukaan lukien elinikäinen tarjonta premium-valuuttaa.

K: Voinko pelata Hawkedia ystävieni kanssa?

V: Kyllä, Hawked tarjoaa yhteiskäyttöisen moninpeliominaisuuden, jonka avulla voit tehdä yhteistyötä muiden pelaajien kanssa ja lähteä seikkailuun yhdessä.