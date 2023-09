Grand Theft Auto VI:n huhuttu tiedostokoko ja pelin kesto ovat huolestuttavia

Erittäin odotettu Grand Theft Auto VI:n julkaisu on saanut fanit odottamaan innokkaasti Rockstar Gamesin uutisia tai päivityksiä. Vaikka peli on vielä kehitysvaiheessa, tiedon puute on johtanut jatkuvaan huhuvirtaan ja spekulaatioihin fanien keskuudessa.

Yksi viimeaikainen huhu, joka on kiinnittänyt huomiota, on väite, että GTA VI: n massiivinen tiedostokoko on 750 Gt ja pelin pituus noin 400 tuntia. Tämä on herättänyt huolta pelaajien keskuudessa, erityisesti niillä, joita konsolin tallennustila rajoittaa.

Huhuttu tiedostokoko on merkittävä ongelma sekä PC- että konsolipelaajille. Esimerkiksi PS5:ssä on 825 Gt:n sisäinen SSD-kiintolevy, mutta kun on varattu tilaa järjestelmätiedostoille, pelaajille jää vain 667 Gt. GTA VI:n huhuttu tiedostokoko ylittää tämän luvun yli 80 Gt. Vaikka Xbox Series X:n tallennuskapasiteetti on hieman suurempi, 1 Tt, tilanne on edelleen tiukka, varsinkin Series S -mallissa, jossa on 512 Gt:n SSD-kiintolevy.

Tämän mahdollisen tallennusongelman ratkaisemiseksi pelaajien on investoitava lisää sisäiseen SSD-tallennustilaan PS5:lle tai SSD-laajennuskortteille Xbox Series X|S:lle.

Vaikka nämä huhut herättävät huolta pelaajien keskuudessa, on tärkeää ottaa ne suolalla, kunnes ne vahvistetaan. Näyttää epätodennäköiseltä, että Grand Theft Auto VI vaatisi näin valtavan määrän tallennustilaa. Siitä huolimatta se korostaa mahdollisia haasteita, joita pelaajat voivat kohdata kasvavan tiedostokoon ja rajallisten tallennusvaihtoehtojen vuoksi.

Kun fanit odottavat Grand Theft Auto VI:n julkaisua, on selvää, että tallennuskapasiteetti tulee monille pelaajille tärkeäksi. Pitävätkö huhut paikkansa tai eivät, kehittäjien toivotaan löytävän tapoja optimoida tiedostokokoja vaarantamatta pelin laatua tai pituutta.

