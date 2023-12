Googlen Gemini Nano: Mullistava offline-AI puhelimessasi

By

Googlen Gemini Nano mullistaa keinoälyn (AI) toiminnan puhelimessasi poistaen Internet-yhteyden tarpeen. Vaikka Gemini, Googlen suuri kielimalli (LLM), sopii paremmin palvelinkeskuksiin, yritys on kehittänyt supistetun version, Nano, paikalliseen ja offline-käyttöön.

Tällä hetkellä ainoa Gemini Nanon kanssa yhteensopiva puhelin on Pixel 8 Pro. Joulukuun Feature Drop Pixel 8 Prolle sisältää kaksi Gemini Nano -käyttöistä ominaisuutta: automaattisen yhteenvedon ominaisuuden Recorder-sovelluksessa ja Smart Reply -toiminnon Gboard-näppäimistössä. Nämä ominaisuudet toimivat offline-tilassa ja tarjoavat nopean ja saumattoman käyttökokemuksen.

Google on aloittanut pienestä Nanosta ja ottanut käyttöön Gemini-pohjaisia ​​ominaisuuksia englanniksi ja rajoittunut tiettyihin sovelluksiin, kuten WhatsAppiin. Yhtiö aikoo kuitenkin laajentaa kapasiteettiaan ja saatavuuttaan tulevaisuudessa. He jopa kehittävät Gemini-käyttöistä Bard for Assistantia Pixel-puhelimiin, mikä lupaa parannetun käyttökokemuksen.

Gemini Nano saattaa olla kooltaan pienempi, mutta sen suorituskyky on vaikuttava. Google DeepMindin toimitusjohtaja Demis Hassabis toteaa, että Nano on uskomaton malli ottaen huomioon sen rajoitukset. Tavoitteena oli luoda Geministä erittäin suorituskykyinen versio ilman tallennustilan rasitusta tai puhelimen prosessorin lämmittämistä.

Vaikka Google on tällä hetkellä yhteensopiva vain Googlen Tensor 3 -prosessorin kanssa, Google työskentelee integroidakseen Nanon Androidiin kokonaisuutena. Yritys on ottanut käyttöön AICoren, järjestelmäpalvelun, jota kehittäjät voivat hyödyntää sisällyttääkseen Gemini-pohjaisia ​​ominaisuuksia sovelluksiinsa. Tämä vaatii huippuluokan siruja, ja Google mainitsee Qualcommin, Samsungin ja MediaTekin yrityksinä, jotka työskentelevät yhteensopivien prosessorien parissa.

Googlen visio Pixel-puhelimista tekoälylaitteiksi on tulossa todeksi Gemini Nanon kaltaisten edistysaskeleiden myötä. Tekoälyn integroiminen huippuluokan Android-laitteisiin voi muuttaa käyttökokemusta tehden laitteista älykkäämpiä ja tehokkaampia ajan myötä. Jos etsit puhelinta, joka tarjoaa huippuluokan tekoälyominaisuudet, Pixel 8 Pro Gemini Nanolla on se laite, jota voit käyttää.