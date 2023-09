Google avaa vierailijakokemuksen Mountain View'ssa

By

Google aikoo avata Google Visitor Experiencen pääkonttorissaan Mountain View'ssa, Kaliforniassa. Uuden kohteen tavoitteena on tarjota vierailijoille mahdollisuus kokea Google ja sen paikallinen yhteisö. Vierailijakokemus sijoittuu yrityksen telttamaiseen "Gradient Canopy" -toimistorakennukseen, joka tunnettiin aiemmin nimellä Charleston East.

Google Visitor Experience sisältää valikoiman mukavuuksia, kuten Google Storen, jossa vierailijat voivat oppia Pixel-laitteistotuotteista ja ostaa niitä. Tämä on kolmas Google Store -paikka New Yorkin Chelsean ja Williamsburgin jälkeen.

Lisäksi vierailijaelämykseen tulee julkinen kahvila nimeltä "Café @ Mountain View", joka tarjoaa vierailijoille tilaa rentoutua ja nauttia virvokkeita. "Plaza" tarjoaa ulkoilmataidetta, tapahtumia ja muuta ohjelmaa vierailijoille.

Paikan päällä on myös "The Huddle", tila, joka on omistettu paikallisten yhteisöryhmien tapahtumille ja voittoa tavoittelemattomille toimille. Lisäksi "Pop-Up Shop" esittelee ja tukee paikallisia yrityksiä.

Tällä hetkellä Googlen kampuksen vierailijoilla on vain rajoitettu käyttökokemus, eikä virallista lahjakauppaa ole saatavilla. Uusi Google Visitor Experience tarjoaa täydellisen korvaavan sovelluksen, jonka tavoitteena on tarjota vierailijoille kattava ja mukaansatempaava kokemus.

Google Visitor Experience avataan 12. lokakuuta ja tuo "Google-kokemuksen" kaikille vierailijoille.