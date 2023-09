Kyberrikolliset hyödyntävät Google Looker Studiota kryptovaluuttojen tietojenkalasteluhyökkäyksiä varten

By

Check Pointin tutkijoiden mukaan kyberrikolliset ovat löytäneet uuden tavan huijata kryptovaluutanhaltijoita Google Looker Studion luotettua palvelua hyödyntäen. Hakkerit käyttävät nyt online-tietojen muunnostyökalua Looker Studiota väärennettyjen kryptovaluuttojen tietojenkalastelusivustojen luomiseen. Upottamalla näiden verkkosivustojen URL-osoitteet tietojenkalasteluviesteihin, verkkorikolliset voivat ohittaa sähköpostin turvatarkastukset, koska Looker Studiolla on laillinen maine.

Tietojenkalasteluviestit, jotka on tehty näyttämään siltä, ​​että ne olisivat peräisin Googlelta ja joissa on teknologiajätin kirjelomake, kertovat vastaanottajille, että he ovat voittaneet huomattavan määrän Bitcoinia, ja rohkaisevat heitä seuraamaan annettua linkkiä. Linkin napsauttaminen johtaa uhrit tietojenkalastelusivulle, joka lupaa kryptovaluuttavoittoja. Huijarit kuitenkin lisäävät sivulla näytettävää määrää luodakseen kiireellisyyden tunteen ja vaikeuttaakseen käyttäjien tunnistamista petoksesta.

Tietojenkalastelusivulla kävijöitä kehotetaan syöttämään kryptolompakkokirjautumistietonsa lunastaakseen voittonsa. Verkkorikolliset varastavat kuitenkin kaikki tälle sivulle syötetyt Google-tunnukset, jotka voivat sitten käyttää niitä murtautuakseen toisille tileille ja mahdollisesti päästäkseen varoihin kryptovaluuttapörsseistä.

Check Point varoitti Googlelle tästä väärinkäytöksestä 22. elokuuta 2023, mutta on edelleen epäselvää, onko teknologiajätti ryhtynyt toimiin estääkseen tämän kampanjan ja estääkseen samanlaisia ​​uhkia tulevaisuudessa. Google neuvoo käyttäjiä ilmoittamaan haitallisesta sisällöstä ja tietojenkalastelusivuista Looker Studiossa raportointityökalunsa kautta.

Käyttäjien on erittäin tärkeää olla valppaina, kun he saavat odottamattomia sähköpostiviestejä, joissa väitetään tarjoavansa palkintoja tai palkintoja. On aina suositeltavaa tarkistaa tiedot itsenäisesti ja koskaan klikata epäilyttäviä linkkejä. Pysymällä ajan tasalla uusimmista kyberturvallisuusuhkista ja noudattamalla hyvää verkkohygieniaa käyttäjät voivat suojautua joutumasta tämäntyyppisten huijausten uhriksi.

