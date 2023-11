Googlen kunnianhimoinen suunnitelma pelialalle

Mitä tulee murtautumiseen pelialalle, Googlella oli suuria unelmia. Pyrkiessään saamaan jalansijaa pelaamisessa teknologiajätti tutki erilaisia ​​strategioita, mukaan lukien yhteistyö Tencentin kanssa saadakseen merkittävän osuuden tunnetusta pelikehittäjästä Epic Gamesista.

Pelien suoratoistoalustansa Stadian johdolla Google pyrki häiritsemään markkinoita ja vahvistamaan läsnäoloaan investoimalla sisältöinfrastruktuuriin. Aluksi yritys harkitsi korkean profiilin tarjouksia Stadialle, mutta lopulta päätyi perustamaan omia ensimmäisen osapuolen levy-yhtiöitä ja tekemään yhteistyötä kolmannen osapuolen julkaisijoiden kanssa.

Äskettäisessä Epic Gamesin ja Googlen välisessä oikeusjutussa paljastettiin, että Stadian entinen pääjohtaja Phil Harrison ehdotti kiehtovaa ideaa. Harrison ehdotti, että Google tekisi yhteistyötä Tencentin kanssa ja ostaisi yhdessä kaikki Epic Gamesin osakkeet. Tällainen liike olisi antanut Googlelle suuren edun Fortniten yhteisomistuksessa. Peli tuotti hämmästyttävät 5.5 miljardin dollarin tulot vuonna 2018, mikä vahvistaa sen asemaa yhtenä suurimmista peleistä tuolloin.

Ilman onnistunutta sopimusta Tencentin kanssa Google tutki myös mahdollisuutta hankkia 20 % osuudesta Epic Gamesista huikealla 2 miljardilla dollarilla. Oikeuden asiakirjat esittelivät sähköpostikeskusteluja Googlen johtajien kesken, mikä valaisi alustavia ideoita ja suunnitelmia pelialustalle.

Mahdollinen hankinta tai investointi Epic Gamesiin nähtiin strategisena toimenpiteenä Googlen kattavuuden maksimoimiseksi sen eri palveluissa. Phil Harrison korosti, kuinka Fortnite voisi edistää Googlen YouTube-alustan kasvua pelien katseluajan lisäämisellä. Lisäksi investointi voisi auttaa Googlea siirtämään miljoonia pelaajia Amazon Web Services -palvelusta Google Cloud Platformiin ja vahvistamaan vahvan jalansijan pelialalla.

Vaikka Googlen suunnitelmat päästä pelialalle Epic Gamesin kautta eivät toteutuneet, se osoitti yrityksen päättäväisyyttä tehdä jälkensä erittäin kilpailluilla markkinoilla. Tällä hetkellä Tencent omistaa 40 prosenttia Epic Gamesista, kun taas Sony Corp. omistaa 5 prosenttia, ja Epic Gamesin arvo on yli 31 miljardia dollaria.

FAQ

1. Mikä Stadia on?

Stadia on Googlen kehittämä pilvipelialusta. Sen avulla käyttäjät voivat suoratoistaa videopelejä eri laitteilla ilman erillistä pelilaitteistoa.

2. Mikä Epic Games on?

Epic Games on tunnettu videopelien kehittäjä ja julkaisija, joka tunnetaan parhaiten suosittujen pelien, kuten Fortniten, Gears of Warin ja Unreal Tournamentin, luomisesta.

3. Kuka on Tencent?

Tencent on kiinalainen monikansallinen monialayritys, joka on erikoistunut erilaisiin Internetiin liittyviin palveluihin ja tuotteisiin. Se on yksi maailman suurimmista videopeliyrityksistä, ja se on tunnustettu merkittäväksi toimijaksi alalla.

Lähde: The Verge