Googlen Gboard esittelee oikolukuominaisuuden sisällön laadun parantamiseksi

Googlen Gboard, joka tunnetaan yhtenä Androidin parhaista näppäimistöistä, on äskettäin lisännyt jännittävän uuden ominaisuuden. Gboard-sovelluksen uusin betaversio (v13.4) sisältää nyt oikolukuvaihtoehdon, joka perustuu generatiiviseen tekoälyyn, joka voi tarkistaa tekstien oikeinkirjoitus-, kielioppi- ja välimerkkivirheet ja korjata ne saumattomasti. Tämä lisäys poistaa kolmannen osapuolen palvelujen, kuten Grammarlyn, tarpeen.

9To5Googlen mukaan Proofread-vaihtoehto näkyy Gboardin työkalupalkissa. Kun napautat vaihtoehtoa, ominaisuus käsittelee sisällön ja tarjoaa tarkistetun version, jossa havaitut virheet on korjattu. Käyttäjillä on mahdollisuus korvata alkuperäinen sisältönsä tarkistetulla versiolla napauttamalla peukalo ylös -painiketta. Vaihtoehtoisesti he voivat hylätä ehdotuksen napsauttamalla peukalo alas -painiketta.

Oikoluku-vaihtoehdon lisäksi Gboard näyttää Korjaa-painikkeen. Tämä painike korjaa virheet automaattisesti näyttämättä tarkistettua versiota tai sallimatta käyttäjän hyväksyä tai hylätä ehdotusta. Ero "Oikoluettu"- ja "Korjaa"-vaihtoehtojen välillä vaatii kuitenkin lisäselvityksiä.

Korjaa-painike näkyy aluksi Gboardin työkalupalkissa, ja sitä napautettuaan käyttäjät saavat kehotteen, jossa selitetään, että "oikoluettu teksti lähetetään Googlelle ja käsitellään väliaikaisesti kielioppi- ja kirjoitusehdotusten luomiseksi." Käyttäjien on hyväksyttävä nämä ehdot ennen kuin he voivat käyttää ominaisuutta.

Tällä hetkellä ei ole tietoa siitä, milloin nämä uudet ominaisuudet ovat saatavilla Gboard-sovelluksen vakaassa versiossa. Generatiivisten tekoälyominaisuuksien kehittäminen ja testaus vaatii yleensä paljon aikaa ja vaivaa, ennen kuin ne voidaan julkaista yleisölle. Toivottavasti Samsung sisällyttää myös tekoälyllä toimivan ominaisuuden parantaakseen Samsung-näppäimistön kirjoitetun sisällön laatua.

