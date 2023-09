Galaxy S23 FE saattaa tuoda takaisin S9:n lila violetin

Tuleva Galaxy S23 FE paljastaa vähitellen lisää yksityiskohtia vuotojen ja huhujen kautta. Uusimmat tiedot viittaavat siihen, että Samsung saattaa tuoda uudelleen harvinaisen violetin sävyn seuraavaan Fan Edition -laitteeseen.

Samsungin Galaxy-puhelimissaan käyttämien tuotekoodien mukaan Galaxy S23 FE:lle on saatavilla vähintään neljä värivaihtoehtoa. Mielenkiintoista on, että yksi näistä väreistä näyttää olevan lainattu vanhasta Galaxy S9: stä.

Galaxy S23 FE:n odotetaan tulevan grafiitin, valkoisen, limen ja violetin värisenä. Purppuranpunaisen Galaxy S23 FE:n värikoodi vastaa vuonna 9 julkaistussa Galaxy S2018:ssä käytettyä Lilac Purplea.

Vaikka sitä ei ole vahvistettu, on mahdollista, että Galaxy S23 FE:ssä on sama violetti sävy kuin edeltäjänsä. Tämä erityinen väri on vähemmän eloisa verrattuna viimeaikaisiin violetin tai violetin sävyihin, ja siinä on heikko punertava pohjasävy. Sitä voisi kuvailla hienovaraiseksi viininpunaiseksi.

Saadaksemme lopullisen kuvan violetista Galaxy S23 FE:stä meidän on odotettava Samsungin julkistamista laitteesta tai ensimmäisten virallisten renderöityjen vuotamista. Saatavilla olevat tiedot huomioon ottaen on kuitenkin erittäin todennäköistä, että laite omaksuu Galaxy S9:n viimeistelyn.

Mitä tulee viralliseen ilmoituspäivään, huhut viittaavat siihen, että Samsung paljastaa Galaxy S23 FE:n ennen vuoden loppua.

