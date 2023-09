Fujifilm julkistaa uuden peilittömän GFX100 II -kameran halvemmalla

Fujifilm on paljastanut uusimman keskikokoisen peilittömän lippulaivakameransa, GFX100 II:n, X Summit -suoratoistonsa aikana. GFX100 II sisältää useita uusia ominaisuuksia, kuten uuden sensorin, kohteen havaitsevan automaattisen tarkennuksen ja täysleveän 4K-videon. Vaikuttavinta on, että näiden ominaisuuksien lisäyksestä huolimatta kameran hinta on 7,499 2,500 dollaria, mikä on noin 100 XNUMX dollaria vähemmän kuin edeltäjänsä GFXXNUMX.

GFX100 II:n runko on kompaktimpi kuin GFX100, ja pystykahva on nyt valinnainen lisävaruste. Kamera kuitenkin kompensoi pienemmän kokonsa parannetuilla teknisillä ominaisuuksilla. Se säilyttää saman 102 megapikselin resoluution ja siinä on 43.8 x 32.9 mm:n anturi, joka tarjoaa 1.7 kertaa enemmän pinta-alaa kuin 35 mm:n täyskuvakenno. Lisäksi uudessa kamerassa on laajennettu ISO-alue 80–12,800 4 ja se kuvaa täysileveää 60K-videota XNUMX ruudun sekunnissa.

Nopeudessa GFX100 II käyttää viidennen sukupolven X-prosessoria Fujifilmin X-H2S- ja X-H2-kameroista. Tämä mahdollistaa kohteen tunnistuksen automaattisen tarkennuksen ja mahdollisuuden tallentaa 4:2:2 10-bittistä Apple ProRes -levyä kaksoisSDXC- tai CFexpress Type-B -muistikorteilleen. Kamerassa on myös uusia videoominaisuuksia, kuten kohteen seuranta videotilassa ja mahdollisuus 8K/30p-tallennukseen.

Valokuvaajat arvostavat GFX100 II:n uutta 9.44 miljoonan pisteen elektronista etsintä, nopeaa jopa 8 kuvaa sekunnissa kuvausnopeutta ja uutta Reala Ace -nimistä elokuvasimulaatiota. Säädettävä taka-LCD-näyttö voi kallistaa nopeasti ylös, alas tai sivulle, kuten Fujifilm X-T5. Sillä ei kuitenkaan ole kykyä osoittaa eteenpäin itsetallennusta varten.

Kaiken kaikkiaan GFX100 II:n tavoitteena on tehdä keskikokoisesta valokuvauksesta helpommin saavutettavissa halvemman hintansa ja kannettavamman suunnittelunsa ansiosta. Vaikka järjestelmä on edelleen kallis, se tarjoaa murto-osan kustannuksista verrattuna menneisyyden huippuluokan keskikokoisiin kameroihin. GFX100 II tarjoaa monipuolisen ratkaisun valokuvaajille, jotka haluavat uskaltaa keskikokoiseen valokuvaukseen.

Lähteet:

– Fujifilm X Summit -suoratoisto

– Antonio G. Di Benedetton The Verge -artikkeli