Kuinka Davina McCall näyttää edelleen nuoremmalta kuin koskaan

Davina McCall tunnetaan nuorekkaasta ulkonäöstään ja kiistattomasta energiastaan, ja monet ihmiset ihmettelevät, kuinka hän onnistuu näyttämään nuoremmalta kuin koskaan. Vaikka Davina on ollut julkisuudessa lähes 30 vuotta, hän näyttää ikääntyvän taaksepäin.

Yksi hänen salaisuuksistaan ​​uhmata ikää on hänen ihonhoitorutiininsa. Davina pitää sen suhteellisen yksinkertaisena käyttämällä edullisia tuotteita, joita löytyy supermarketeista ja pääkaupoista. Hän vannoo Garnierin miselliveden kautta puhdistavan ja poistavan meikin hellävaraisesti. Hän seuraa tätä tri Frances Prenna Jonesin Formula 2006 -väriaineella, joka on ihanteellinen hänen rasvaiselle iholleen. Hänen ihonhoitorituaalinsa täydentyy Garnierin "ylellisellä" Ultra-lift-yövoiteella ja SPF50-aurinkosuojalla.

Mitä tulee meikkiin, Davina pitää parempana luonnollisesta lookista. Hän käyttää usein Trinny Woodallin Trinny London -sarjan tuotteita, mukaan lukien BFF De-Stress -voidetta kevyeen peittävyyteen. Perus ripsiväri, Cliniquen Chubby stick -huulipunat ja ripaus poskipuna täydentävät hänen raikkaan ilmeensä.

Davinan mehevistä hiuksista on tullut tavaramerkki osa hänen imagoaan. Hän värjää lukkojaan kotona eikä anna hiustensa koskaan kuivua ilmassa, vaan valitsee föönauksen hyvällä harjalla.

Fitnessillä on tärkeä rooli Davinan nuorekkaassa ulkonäössä. Hän kannattaa säännöllistä liikuntaa ja uskoo sen olevan avain nuoruuteen. Davina sisällyttää rutiineihinsa erilaisia ​​aktiviteetteja, kuten reipasta koiran ulkoilutusta, juoksua, pilatesta, nyrkkeilytunteja ja painoharjoituksia. Hänellä on jopa kymmenen minuutin käsiharjoituksia saatavilla hänen verkkosivuillaan.

Davina noudattaa sokeritonta ruokavaliota, mikä edistää hänen yleistä terveyttään. Hän on voittanut aiemmat kamppailut anoreksiaa ja riippuvuutta vastaan ​​ja asettaa nyt hyvinvointinsa etusijalle.

Yhteenvetona totean, että Davina McCallin ikääntymisen eston salaisuuksiin kuuluvat huoleton ihonhoitorutiini, luonnollinen meikki, hyvin muotoillut hiukset, säännöllinen liikunta ja sokeriton ruokavalio. Hänen sitoutumisensa huolehtia itsestään sisäisesti ja ulkoisesti on se, mikä saa hänet näyttämään nuoremmalta kuin koskaan.

