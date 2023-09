Jännittävä yhteistyö Fortniten ja My Hero Academian välillä

By

Fortnite-faneilla ja My Hero Academia -harrastajilla on syytä iloon, sillä uusin yhteistyö tuo rakastetut My Hero Academia -hahmot Fortniten maailmaan. Uudessa trailerissa suosittu battle royale -peli paljastaa, että Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima ja Mina Ashido ovat tehneet debyyttinsä Fortnite Item Shopissa.

UA High Schoolin hahmot, mukaan lukien Shoto Todoroki vaikuttavilla jää- ja tulivoimillaan, Eijiro Kirishima kovettuneella ihollaan ja Mina Ashido happopohjaisilla kyvyillään, ovat palanneet toiselle harjoitustehtävälle Fortnite v26.10 -päivityksessä. Pelaajat voivat aloittaa pelin sisäisiä tehtäviä ansaitakseen XP:tä ja uppoutuakseen tähän jännittävään crossover-kokemukseen.

Fortniten yhteistyö My Hero Academian kanssa esittelee Epic Gamesin jatkuvia ponnisteluja tuoda peliin suosittuja hahmoja eri fandomeista. Tämä yhteistyö ei vain lisää uusia hahmoja peliin, vaan tuo myös ainutlaatuisen tarinan ja uusia haasteita pelaajien tutkittavaksi.

Tämä yhteistyö tarjoaa My Hero Academian faneille mahdollisuuden olla tekemisissä suosikkihahmojensa kanssa eri peliympäristössä, kun taas Fortnite-pelaajat tutustutaan My Hero Academian rikkaaseen maailmaan. Molemmat fanijoukot voivat kokoontua nauttimaan tämän crossover-tapahtuman jännityksestä ja jännityksestä.

Kun Fortniten ja My Hero Academian yhteistyö kehittyy, fanit voivat odottaa lisää yllätyksiä, tehtäviä ja palkintoja tulevissa päivityksissä. Pysy kuulolla saadaksesi lisätietoja ja liity seikkailuun, kun nämä ikoniset hahmot yhdistävät voimansa Fortniten maailmassa.

Määritelmät:

– Fortnite: Epic Gamesin kehittämä suosittu battle royale -videopeli, jossa pelaajat taistelevat toisiaan vastaan ​​pysyäkseen viimeisenä.

– My Hero Academia: Kohei Horikoshin luoma suosittu manga- ja animesarja, joka sijoittuu maailmaan, jossa yksilöillä on yli-inhimillisiä kykyjä, jotka tunnetaan nimellä "omituuksia". Tarina seuraa Izuku Midoriyaa, nuorta poikaa, jolla ei ole Quirkiä ja joka pyrkii tulemaan sankariksi.