Fortnite-päivitys 26.10: Katkosaikataulu ja spekulaatiot uudesta sisällöstä

Fortniten kehittäjä Epic Games on ilmoittanut, että peli on hetkellisesti poissa päivityksestä 26.10. Tätä päivitystä voidaan soveltaa useille alustoille, mukaan lukien PS5, PS4, Xbox-konsolit, Nintendo Switch, Android ja PC. Pelaajat voivat odottaa päivityksen olevan ladattavissa syyskuun 12. päivän aamuna.

Päivityksen myötä käyttäjien tulee ennakoida palvelimen seisokkiaikaa. Tämä tarkoittaa, että Fortnitea ei voi tilapäisesti pelata muutaman tunnin ajan. Tarkempia tietoja siitä, milloin voit kirjautua takaisin peliin, on 26.10 palvelimen seisokkiaikataulu:

– Seisokki on asetettu alkamaan kello 4 AM ET, mikä estää matchmakingin hetken etukäteen.

– Iso-Britannian faneille koko offline-jakso alkaa kello 9 BST, kun taas matchmaking poistuu käytöstä klo 8.30 BST.

Vaikka Epic Games ei ole nimenomaisesti ilmoittanut, milloin seisokki päättyy, ylläpito kestää yleensä noin pari tuntia. Siksi Fortniten pitäisi olla takaisin verkossa viimeistään klo 11 BST.

Ilmoitus tästä päivityksestä on herättänyt harrastuksia harrastajien keskuudessa siitä, mitä uutta sisältöä päivitys 26.10 sisältää. Jotkut fanit ovat teoriassa, että Mortal Kombat 1:n lähestyvän varhaisen julkaisun myötä sarjan Sub Zerosta voi tulla pelattava hahmo Fortnitessa.

Lisäksi Epic Gamesin odotetaan esittelevän uuden esineen tai aseen sekä uuden lisäyksen. Tuotekauppa saa myös uusia skinejä pelaajille, joilla he voivat hankkia ja parantaa pelikokemustaan.

Näiden uusien lisäysten lisäksi Epic Games käsittelee vallitsevia bugeja ja pelihäiriöitä uuden kauden alusta alkaen hioen peliä entisestään optimaalista nautintoa varten.

Lähde: Epic Games Twitter-ilmoitus