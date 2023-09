Fortnite 26.10 -päivitys esittelee My Hero Academia Crossoverin

Uusin Fortnite-päivitys, versio 26.10, on saapunut jännittävine uusineen ominaisuuksineen ja sisältöineen. Yksi tämän päivityksen tärkeimmistä kohokohdista on My Hero Academia -crossover, joka tuo hahmoja ja kykyjä suositusta animesarjasta battle royale -peliin.

Pelaajat voivat nyt hyödyntää Todorokin Ice Wall -esinettä, jonka avulla he voivat luoda jäämäisiä esteitä puolustus- tai hyökkäystarkoituksiin. Jäämuurilla on huomattava määrä terveyttä ja se kestää vaurioita, kunnes se rikkoutuu. Se löytyy maasta, arkuista tai All Might Supply Dropsista. Tämä esine tuo peliin ainutlaatuisen käänteen, koska se voi saada vastustajat ansaan ja saada heidät liukumaan jäällä.

Ice Wallin lisäksi pelaajat voivat hyödyntää myös Dekun Smash-kykyä, joka voi tyrmätä viholliset välittömästi yhdellä osumalla. Tämä teho voidaan kuitenkin saada vain All Might Supply Dropista, joten pelaajien on oltava tarkkana näitä pudotuksia.

Deku's- ja Todoroki's-tehtävien suorittaminen palkitsee pelaajat kokemuspisteillä, ja kuuden My Hero Academia -tehtävän suorittaminen nostaa pelaajan tasoa välittömästi.

Lisäksi Item Shopiin on lisätty kolme uutta My Hero Academia -skiniä. Pelaajat voivat nyt taistella Shoto Todorokina, Eijiro Kirishimana ja Mina Ashidona, kolmena UA:n harjoittelun parhaimmista sankareista.

Crossover-sisällön lisäksi päivitys esittelee myös Pizza Party -tuotteen, joka voi parantaa pelaajia ja vahvistaa heidän suojaansa. Reckless SMG Reload -lisäyksen ansiosta SMG:t latautuvat nopeammin, ja uusia Super Level Style -tyylejä voidaan avata tietyille asuille kausitasoilla 100 ja 125.

Kaiken kaikkiaan Fortnite 26.10 -päivitys tarjoaa pelaajille joukon jännittäviä uusia ominaisuuksia ja sisältöä. Olipa kyseessä tehokkaiden kykyjen vapauttaminen, jäisten esteiden luominen tai asujen tasoittaminen, tässä uusimmassa päivityksessä on jokaiselle jotakin.

Lähteet: Fortnite Patch Notes