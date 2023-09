I2C-USB-keskitin: USB-gadgetien etähallinta

By

Yhteenveto: I2C-USB-Hub on [Jim Heaneyn] luoma laite, joka mahdollistaa USB-laitteiden kauko-ohjauksen. Hyödyntämällä MT9700 P-MOSFET -kuormakytkintä jokaisessa portissa, keskittimessä käyttäjät voivat katkaista virran yksittäisistä laitteista etänä. Laite käyttää 8-bittistä PCA9557PW I2C I/O-sirua, joka mahdollistaa jokaisen portin helpon ohjauksen lähettämällä sopivan bittisekvenssin langan yli. [Jim] aikoo luoda Arduino-kirjaston yksinkertaistaakseen prosessia entisestään. Lisäksi I2C-USB-Hub käyttää sirun jäljellä olevia nastoja ohjaamaan LED-merkkivaloja ja säätääkseen MT9700:n virtarajaa.

Tekniikan kehitys on tarjonnut käyttäjille joustavuutta eri laitteiden etäohjaukseen. Yksi esimerkki on [Jim Heaneyn] luoma I2C-USB-Hub. Toisin kuin perinteiset manuaalisilla kytkimillä varustetut USB-keskittimet, I2C-USB-Hub lisää kauko-ohjauksen mukavuutta tavalliseen USB 2.0 -keskitinpiiriisi. Kun jokaisessa portissa on MT9700 P-MOSFET -kuormakytkin, laite mahdollistaa yksittäisten USB-laitteiden virranhallinnan kaukaa.

Avain tämän laitteen toimivuuteen on PCA9557PW I2C I/O-siru. Tämä siru mahdollistaa jokaisen portin helpon ohjauksen lähettämällä oikean bittisekvenssin johdon läpi. Käyttäjäkokemuksen parantamiseksi [Jim] aikoo kehittää Arduino-kirjaston, joka yksinkertaistaa digitaalisten kytkimien kääntämistä.

I2C-USB-Hub ylittää USB-laitteiden virranhallinnan. 8-bittisellä sirullaan [Jim] on hyödyntänyt lisänastat uusien ominaisuuksien lisäämiseen. Yksi nasta on tarkoitettu toimimaan piirilevyn LED-merkkivalojen pääohjaimena, kun taas toinen mahdollistaa MT9700:n virtarajan säätämisen välillä 500 mA - 1 A.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka modifioidut valmiit USB-keskittimet voivat saavuttaa samanlaisia ​​tuloksia, I2C-USB-Hub tarjoaa kätevän kauko-ohjaimen USB-laitteisiin. Tämä projekti esittelee mahdollisuuksia hyödyntää laitteistoa käyttökokemuksen parantamiseksi ja tarjoaa alustan tuleville edistysaskelille tällä alalla.

