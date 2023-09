The Fairphone 5: askel kohti kestäviä älypuhelimia

Hollantilainen älypuhelinyhtiö Fairphone on julkaissut Fairphone 5 -puhelimen, joka asettaa uuden standardin pitkäikäisyydelle ja korjattaville. Fairphone 619:n hintalappu on 699 puntaa (5 euroa) ja se tarjoaa jopa 10 vuoden ohjelmistotuen, mikä on merkittävä askel tekniikan jätteiden käsittelyssä. Laitteessa on terävä OLED-näyttö 90 Hz:n virkistystaajuudella, joka tarjoaa tasaisen vierityksen ja eloisia värejä. Vaikka muotoilu saattaa näyttää hieman vanhentuneelta verrattuna nykyaikaisimpiin älypuhelimiin, se tarjoaa IP55-vesitiiviyden.

Fairphone 5:ssä on Qualcomm QCM6490 -siru, joka ei ehkä ole yhtä tehokas kuin huippuluokan älypuhelinpiirit, mutta tarjoaa pitkän aikavälin tuen, mukaan lukien vähintään viisi Android-versiopäivitystä ja kahdeksan vuoden tietoturvapäivitykset. Laitteessa on myös microSD-korttipaikka, jonka avulla käyttäjät voivat helposti laajentaa tallennustilaa.

Akun keston osalta Fairphone 5 kestää noin 36 tuntia latausten välillä, ja sen akku on helppo vaihtaa vara-akkua varten. Akku on suunniteltu säilyttämään vähintään 80 % alkuperäisestä kapasiteetistaan ​​yli 1,000 XNUMX täyden latausjakson ajan.

Fairphone on sitoutunut kestävään kehitykseen käyttämällä reilun kaupan kultaa ja hopeaa, eettisesti hankittuja materiaaleja ja kierrätettyjä komponentteja. Yritys tarjoaa myös viiden vuoden takuun ja tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden korjata puhelin itse modulaarisilla varaosilla.

Fairphone 5:ssä on Android 13:een perustuva Fairphone OS, joka tarjoaa puhtaan ja tehokkaan käyttökokemuksen. 10–XNUMX vuoden tietoturvapäivityksillä se tarjoaa pidemmän aikavälin käytettävyyden kuin useimmat muut älypuhelimet. Käyttäjillä on myös mahdollisuus halutessaan asentaa vaihtoehtoisia käyttöjärjestelmiä.

Fairphone 5:n kameraominaisuuksiin kuuluu kaksi 50 megapikselin takakameraa ja 50 megapikselin selfie-kamera. Vaikka kameran suorituskyky on kunnollinen hyvissä valaistusolosuhteissa, se kamppailee värien epäjohdonmukaisuuksien ja heikossa valaistuksessa.

Kaiken kaikkiaan Fairphone 5 on askel kohti kestäviä älypuhelimia, jotka tarjoavat pitkäikäisyyttä, korjattavuutta ja eettistä hankintaa. Vaikka se ei ehkä vastaa huippuluokan älypuhelimien suorituskykyä ja kameraominaisuuksia, se tarjoaa käyttökelpoisen vaihtoehdon niille, jotka ovat huolissaan tekniikan jätteistä ja laitteidensa ympäristövaikutuksista.

Lähteet:

– Fairphone-verkkosivusto