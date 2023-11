Assassin's Creed Red Samurai vie pelaajat mukaansatempaavalle koston ja lunastuksen matkalle

By

Yasuken ja Naoen uraauurtavan tarinan paljastaminen Assassin's Creed -universumissa

Assassin's Creed Red Samurai, Assassin's Creed -pelisarjan odotettu osa, on tarkoitus esitellä pelaajat kiehtovaan tarinaan, joka on täynnä historiaa ja uudelleen kuviteltua fiktiota. Insider Gamingin eksklusiivisessa raportissa paljastettiin, että pelin miespuolinen päähenkilö Yasuke ammentaa inspiraatiota samannimisestä tosielämän afrikkalaisesta samuraista. Ubisoft on kuitenkin kutonut mestarillisesti fiktiota Yasuken tarinaan ja luonut pelaajille ainutlaatuisen ja kiehtovan kokemuksen.

Yasuke, joka oli kerran orja kohtalokkaalla aluksella, kohtaa käsittämättömän tragedian, kun väkivaltainen hyökkäys vaatii kaikkien laivassa olevien, myös hänen rakkaansa, hengen. Pelastettuna ja Japaniin tuotuna Yasuke joutuu kuuluisan samurain Nobunagan suojelukseen. Assassin's Creed Red Samurain aikana pelaajat todistavat Yasuken muuttumista selviytyneestä samuraiksi hänen navigoiessaan feodaalisen Japanin myrskyisissä maisemissa.

Yasuken kanssa yhdistää voimansa pelin naispäähenkilö Naoe Fujibayashi, peloton soturi, joka etsii kostoa isänsä ennenaikaisen kuoleman jälkeen. Legendaaristen Iga-ninjojen syntyperään Naoen kostopyrkimys kietoutuu Yasuken omaan matkaan, mikä johtaa epätodennäköisiin liittoutumiin ja yhteiseen päättäväisyyteen yhdistää Japani.

Yasuken ja Naoen mukana heidän etsiessään oikeutta on joukko merkittäviä historiallisia henkilöitä, kuten Oda Nobunaga, Akechi Mitsuhide ja Hattori Hanzo. Assassin's Creed Red Samurai tarjoaa mukaansatempaavan kokemuksen yhdistämällä huolellisesti muotoiltuja fiktiivisiä kertomuksia todellisen historian runsaisiin kuvakudoksiin.

FAQ:

K: Onko Yasuke todellinen historiallinen henkilö?

V: Kyllä, Yasuke oli todellinen henkilö ja ensimmäinen Assassin's Creedin päähenkilö, joka perustuu historialliseen yksilöön.

K: Mikä on Yasuken ja Naoen suhde?

V: Pelin alussa Yasuke ja Naoe olivat vihollisia, mutta myöhemmin heistä tulee liittolaisia ​​pyrkiessään yhdistämään Japanin.

K: Mitkä historialliset henkilöt esiintyvät Assassin's Creed Red Samuraissa?

V: Yasuken ja Naoen rinnalla pelaajat voivat odottaa esimerkiksi Fujibayashi Nagaton, Oda Nobunagan, Akechi Mitsuhiden, Hattori Hanzon, Toyotomi Hideyoshin, Kōdai-inin, Oichin, Ashikaga Yoshiakin, Akechi Kagemitsun ja monia muita.

K: Käyttääkö Ubisoft Yasuken tosielämän nimeä pelissä?

V: On edelleen epävarmaa, käyttääkö Ubisoft Yasuken oikeaa nimeä Assassin's Creed Red Samurain lopullisessa julkaisussa.

