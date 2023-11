EVE Online: Vanguard Alpha Test ilmoitettu

By

CCP Games on juuri ilmoittanut odotetun alfatestin EVE Onlinelle: Vanguardille, sen tulevalle ensimmäisen persoonan räiskintäpelille EVE-universumissa. Tämä testi antaa pelaajille mahdollisuuden päästä käsiksi peliin ennen vuoden loppua.

Tämä First Strike -niminen alfatesti, joka on suunniteltu kestämään 7. joulukuuta ja 11. joulukuuta, pyrkii keräämään tärkeitä tietoja CCP Gamesille, jotta se voi rakentaa mukaansatempaavan FPS-kokemuksen ja tukea sitä tulevaisuudessa. Lisäksi testillä on suora vaikutus itse EVE-universumiin.

Testin aikana pelaajilla on mahdollisuus tutustua New Edeniin aivan uudesta näkökulmasta, kun he käyvät intensiivistä maataistelua vasta lisätyssä Pirate Insurgency -kerroksessa. Tämä ominaisuus esiteltiin äskettäisen Havoc-laajennuksen yhteydessä, ja se lupaa tuoda peliin uutta dynamiikkaa.

Alfatestiin osallistuminen on avoin kaikille Omega-tilaajille, mikä tarkoittaa, että EVE-tilauksen lisäksi ei tarvita muita lisäostoja. Niille, jotka haluavat osallistua testiin, Vanguard on helposti saatavilla EVE Online -käynnistimen kautta.

Lisätietoja alfa-testistä ja Omega-tilauksen hankkimisesta pelaajat voivat vierailla virallisella EVE Vanguard -verkkosivustolla. Älä missaa tätä jännittävää tilaisuutta olla ensimmäisten joukossa, joka kokee EVE Online: Vanguardin mukaansatempaavan maailman.

FAQ

K: Mikä on EVE Online: Vanguard?

EVE Online: Vanguard on tuleva FPS-moduuli, joka on asetettu EVE Universumiin, ja se laajentaa suositun MMO:n EVE Onlinen pelikokemusta.

K: Milloin EVE Online: Vanguardin alfatesti on?

Alfatesti, nimeltään First Strike, suoritetaan 7. joulukuuta - 11. joulukuuta.

K: Kuka voi osallistua alfa-testiin?

Alfatesti on avoin kaikille EVE Onlinen Omega-tilaajille.

K: Kuinka voin liittyä alfa-testiin?

Osallistuakseen alfatestiin pelaajilla on oltava Omega-tilaus ja pääsy Vanguardiin EVE Online -käynnistimen kautta.

K: Mikä vaikutus alfatestillä on EVE-universumiin?

Alfatesti ei ainoastaan ​​tarjoa arvokasta tietoa FPS:n rakentamiseen, vaan se vaikuttaa myös New Edenin kankaaseen, erityisesti äskettäin lisätyssä Pirate Insurgency -kerroksessa.