Érudit: Valtuutetaan ranskankielinen tutkimus ja avoin pääsy

Érudit sai alkunsa Montrealin yliopiston tietotieteen jatko-opiskelijan Guylaine Beaudryn tekemästä tutkimuksesta. Beaudry ymmärsi Quebecois'n tieteellisten lehtien etäkäytön puutteen, minkä vuoksi Beaudry synnytti Éruditin – infrastruktuurin, joka on sittemmin kehittynyt tutkimusvoimalaitokseksi. Éruditin pääjohtaja Tanja Niemann kuvailee sitä "ei vain tuotantoprojektiksi, vaan olennaiseksi tutkimusinfrastruktuuriksi".

Alun perin Montrealin yliopiston viiden lehden alustana toiminut Érudit on kulkenut pitkän matkan alusta alkaen. Sen painopiste on muutakin kuin tekstien saattaminen saataville verkossa; se varmistaa, että muodot ovat indeksoituja ja luettavissa eri laitteilla. ”Olemme valmistautuneet tulevaisuuteen, sillä olemme luoneet vankan perustan ja selkeän vision viimeisen 25 vuoden aikana”, Niemann sanoo.

Palvelujaan kohtaan tunnetun kasvavan kiinnostuksen johdosta Érudit laajensi toimialaansa tekemällä yhteistyötä muiden lehtien ja yliopistojen kanssa. Vuonna 2004 Montrealin yliopiston, Lavalin yliopiston ja Montrealin Quebecin yliopiston välille muodostettiin konsortio tukemaan Quebecoisin tutkimuslehtien tuotantoa. Vuosien varrella Érudit on jatkanut kehitystä, ja sen neljäs versio julkaistiin vuonna 2017. "Teknologisen ympäristön muuttuessa meidän on jatkuvasti parannettava indeksointia ja saavutettavuutta", toteaa Gwendal Henry, Éruditin viestintäneuvoja. Éruditin kokoelmaan lisätään vuosittain 10,000 XNUMX uutta artikkelia ja historiallista dokumenttia.

Canadian Foundation for Innovation pitää yhtenä suurimmista Kanadan infrastruktuureista, ja Éruditilla on ratkaiseva asema humanistisen tutkimuksen alalla. "Tekstistä tulee humanististen tieteiden tutkimuskohde", Niemann selittää. Érudit on yhdessä kumppaneidensa kanssa perustanut hyödynnettävän tekstikorpuksen, johon pääsee Calcul Québecin kautta.

### UKK

**Mikä on Érudit?**

Érudit on tutkimusinfrastruktuuri, joka tarjoaa etäyhteyden Quebecoisin tieteellisiin aikakauslehtiin. Se on kehittynyt tärkeäksi alustaksi ranskankieliselle tutkimukselle Kanadassa, ja sillä on laaja kokoelma artikkeleita ja historiallisia asiakirjoja.

**Miten Érudit tukee tutkimusta?**

Érudit ei ainoastaan ​​tee tutkimusartikkeleista saatavuutta, vaan myös varmistaa, että niiden muodot ovat indeksoitavissa ja luettavissa eri laitteilla. Alusta parantaa edelleen teknologisia kykyjään parantaakseen viittausta ja saavutettavuutta.

**Kuinka Érudit edistää tiedeyhteisöä?**

Éruditilla on keskeinen rooli pienten, riippumattomien lehtien työn vakauttamisessa ja jatkumisessa ranskankielisessä yhteisössä. Yhteistyö yliopistokirjastojen ja muiden sidosryhmien kanssa auttaa ylläpitämään näiden lehtien elinvoimaisuutta.

**Miten Érudit varmistaa avoimen pääsyn?**

Noin 97 % Érudit-sivustolla olevista teksteistä on vapaasti saatavilla. Loput 3 % vaativat kirjaston tilauksen, jolloin varat voidaan ohjata lehtien toimintakulujen kattamiseen.

**Mikä on Éruditin tulevaisuus?**

Érudit pyrkii laajentamaan vaikutusvaltaansa Quebecin alueen ulkopuolelle ja muodostamaan kansallinen foorumi humanististen ja yhteiskuntatieteiden lehdille kaikkialla Kanadassa. Se pyrkii vahvistamaan riippumattomia avoimen saatavuuden julkaisuja yhdistämällä omia aloitteitaan.

## Johtopäätös

Viimeisten 25 vuoden aikana Érudit on muuttunut tärkeäksi tutkimuskeskukseksi, joka antaa voimavaroja ranskankieliselle tutkimukselle ja edistää avointa pääsyä. Tarjoamalla luotettavaa ja vapaasti saatavilla olevaa sisältöä Érudit vahvistaa Quebecoisin tieteellisten lehtien näkyvyyttä ja vaikutusta maailmanlaajuisesti. Érudit on horjumaton sitoutunut tukemaan paikallisia lehtiä ja yhteisöjä, ja se pyrkii varmistamaan, että julkinen rahoitus palkitsee asianmukaisesti lehtitiimejä heidän arvokkaasta panoksestaan, mikä edistää korkealaatuisen tutkimuksen tuotantoa.