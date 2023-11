Destiny 2 toivottaa tervetulleeksi White Wolf: A New Wave of Collaboration

Destiny 2 pelaajaa, iloitse! Bungie on juuri ilmoittanut jännittävästään yhteistyöstä CD Projekt Redin kuuluisan roolipelin, The Witcher 3:n kanssa. Ainutlaatuisen käänteen tarjoava pelaajille esitellään kolme uutta panssarisarjaa, joiden avulla voit ilmentää ikonista Geralt of Riviaa. Siinä on kuitenkin saalis: nämä uudet skinit tulevat aikaan, jolloin Destiny 2 kokee alhaisimman pisteensä vuosiin.

Lehdistötiedotteessa Bungie paljasti tämän pelin sisäisen yhteistyön saapumisen samaan aikaan Season of the Wishin kanssa 28. marraskuuta. "Suojelijat voivat muuttua hirviötappoiksi uusilla Geralt of Rivian inspiroimilla kosmeettisilla tuotteilla", Bungie ilmoitti. Panssarikoristeiden lisäksi pelaajat voivat odottaa myös Ghost-kuoren, laivan, Sparrow'n, hymiön ja viimeistelijän täydentämään crossover-kokemuksen.

Vaikka panssarisarjojen tarkkoja hintatietoja ei ole vielä paljastettu, aiemmat yhteistyöt, kuten Assassin's Creedin kanssa, on yleensä hinnoiteltu 20 dollariin per setti. Jos sama pätee tähän, pelaajat voivat ennakoida kuluttavan 60 dollaria hankkiakseen kaikki kolme settiä ottamatta edes huomioon Ghost-kuoren ja muiden esineiden kustannuksia. Erityisesti aikaisemmat crossover-sarjat eivät olleet ostettavissa pelin sisäisellä valuutalla, joten oikea raha on ainoa tapa saada ne.

The Witcher -sarjan faneille nämä uudet skinit ovat epäilemättä houkuttelevia. Niiden käyttöönotto ei kuitenkaan olisi voinut tulla Destiny 2:lle haastavampaan aikaan. Peli on ollut myrskyisä vuosi, joka huipentui Bungien päätökseen irtisanoa 100 työntekijää, jäänyt tuloennusteista 45 prosenttia ja viivästyttää The Final Shapen kolmella kuukaudella. Pelaajien määrän ollessa kaikkien aikojen alhaisimmillaan Steamissä, yhteisössä vallitseva turhautuminen on vain lisääntynyt.

Kun katsomme Season of the Wish -ohjelmaa, joka lupaa selvittää viiden vuoden takaisen Destiny 2 -mysteerin, pelin tulevaisuuteen liittyy epävarmuustekijöitä. Kysymys kalliista panssarisarjoista on edelleen kipeä asia yhteisölle. Lievittääkseen tyytymättömyyttä Destiny 2 tarjosi yhden uusista panssarisarjoistaan ​​ilmaiseksi viime syyskuussa. Kuitenkin, kuten Forbesin kirjoittaja Paul Tassi korostaa, pelaajien houkutteleminen uuteen yhteistyöhön niin pian henkilöstön irtisanomisten jälkeen on epäilemättä haastava tehtävä uusien sarjojen ulkonäöstä huolimatta.

FAQ:

1. Kuinka paljon uudet Witcherin inspiroimat panssarisetit maksavat?

Tarkkoja hinnoittelutietoja ei ole vielä paljastettu, mutta aiemman yhteistyön perusteella pelaajat voivat odottaa settien olevan noin 20 dollaria.

2. Voidaanko panssarisarjat hankkia pelin sisäisellä valuutalla?

Ei, perinteisesti crossover-sarjat ovat olleet ostettavissa vain oikealla rahalla, ei pelin sisäisellä valuutalla.

3. Miksi Destiny 2 on ollut haasteiden edessä?

Destiny 2 on kokenut myrskyisän vuoden, mukaan lukien irtisanomiset, jääneet tuloennusteet ja viiveet laajennuksissa.

4. Mitä toimia on tehty pelaajien tyytymättömyyden poistamiseksi?

Yrittääkseen lievittää osan vihasta Destiny 2 tarjosi yhden uusista panssarisarjoistaan ​​ilmaiseksi syyskuussa.