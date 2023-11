By

Elon Musk, tunnettu yrittäjä ja useiden yritysten toimitusjohtaja, on löytänyt itsensä jälleen kiistan keskipisteestä. Aktiivisesta läsnäolostaan ​​erilaisilla sosiaalisen median alustoilla tunnettu Musk on äskettäin kiinnittänyt huomiota salaliittoteorioiden ja kiistanalaisten viesteihinsä X-alustalla, joka tunnettiin aiemmin nimellä Twitter.

Yksi salaliittoteorioista, jota Musk on näennäisesti kannattanut, on vaarallinen ja kumottu "Pizzagate" -teoria. Pizzagate sai alkunsa 4chanista, Redditistä, Twitteristä ja muista alustoista vuoden 2016 Yhdysvaltain presidentinvaalien aikana. Se väitti virheellisesti, että Washington DC:n pizzakauppa oli sekaantunut Hillary Clintoniin ja muihin demokraatteihin sidottuun pedofiliarenkaaseen. Muskin vastaus käyttäjälle, joka yritti yhdistää Media Mattersin, progressiivisen median vahtikoiran, perustajan "Pizzagate-ravintolaan" on nostanut kulmakarvoja. Sen sijaan, että olisi tuominnut perusteettoman väitteen, Musk vastasi yksinkertaisesti: "Oudollista", mikä vahvisti salaliittoteoriaa hänen valtavaan seuraajaansa, yli 160 miljoonaa X:n käyttäjää.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Musk on herättänyt kiistoja sosiaalisessa mediassa. Viime viikolla hän kohtasi vastareaktion tukeessaan antisemitististä viestiä X:ssä, joka säilytti haitallisia stereotypioita juutalaisyhteisöistä. Lisäksi hän on antanut uskoa aiemmin salaliittoteorioille, kuten väkivaltaiselle hyökkäykselle edustajainhuoneen entisen puhemiehen Nancy Pelosin aviomiestä Paul Pelosia vastaan.

Nämä kyseenalaiset toimet eivät ole jääneet huomaamatta, ja suuret mainostajat, mukaan lukien Disney, Paramount ja NBCUniversal, ovat keskeyttäneet X:n kulutuksensa. Muskin sitoutuminen tällaiseen sisältöön, erityisesti vihapuhetta ja salaliittoteorioita edistäviin sisältöihin, on monien mielestä mahdotonta hyväksyä.

Kriitikot väittävät, että Muskin toimet edistävät väärän tiedon ja haitallisten ideologioiden leviämistä. Valkoisen talon tiedottaja on tuominnut Muskin kannatuksen antisemitistisille salaliittoteorioille, kutsuen sitä "epähyväksyttäväksi" ja korostanut tarvetta kohdata antisemitismi.

Musk ja hänen yrityksensä ovat puolustaneet itseään väittäen, etteivät ole antisemitistejä ja syyttäneet Media Mattersia tosiasioiden vääristämisestä raportissaan. Tämä kiista herättää kuitenkin edelleen huolta X:n vastuullisuudesta ja sen äärimmäisen sisällön käsittelystä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Muskin viimeaikainen sosiaalinen media on ajanut hänet kiistan pyörteeseen. Vaikka hän ja hänen yrityksensä säilyttävät syyttömyytensä, sekä yleisö että suuret mainostajat tutkivat hänen toimintansa ja vaikutuksensa X:ään eettisiä seurauksia.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Mikä on "Pizzagaten" salaliittoteoria? "Pizzagate" on salaliittoteoria, joka syntyi Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaalien aikana ja väittää, että Washington DC:n pizzakauppa oli sekaantunut pedofiliakehään, joka oli sidottu Hillary Clintoniin ja muihin demokraatteihin. Tämä teoria on laajalti kumottu ja sitä pidetään vääränä. Kuinka Elon Musk kannatti antisemitistisiä salaliittoteorioita? Elon Musk kannatti antisemitististä viestiä sosiaalisen median alustallaan X, joka piti yllä haitallisia stereotypioita juutalaisyhteisöistä. Tämä toiminta on saanut Valkoisen talon ja muiden taholta merkittävää vastareaktiota ja tuomitsemista. Miksi suuret mainostajat ovat jäädyttäneet X-kulutuksensa? Tärkeimmät mainostajat, mukaan lukien Disney, Paramount ja NBCUniversal, ovat keskeyttäneet X:n kulutuksensa, koska ne ovat huolissaan alustan vihapuheen, äärimmäisen sisällön käsittelystä ja sen yhteydestä kiistanalaisten hahmojen, kuten Elon Muskin, kanssa. Miten Elon Musk on reagoinut kiistaan? Elon Musk on puolustanut itseään ja yritystään toteamalla, ettei hän ole antisemitisti, ja syyttäen Media Mattersia faktojen vääristämisestä raportissaan. Lisäksi Muskin yritys on väittänyt ryhtyneensä toimiin torjuakseen antisemitismiä ja syrjintää X-alustalla.