Electronic Arts paljastaa EA Sports FC 24:n parhaat pelaajat

Electronic Arts (EA) on julkistanut listan tulevan EA Sports FC 24 -pelin parhaiten arvioiduista pelaajista. Alkuperäinen ilmoitus sisältää 24 parasta pelaajaa, ja uusia paljastuksia on suunnitteilla lähipäivinä. Täydellinen lista julkaistaan ​​15. syyskuuta klo 12 PT / 3 pm ET / 5 pm BST / 6 pm CEST.

Parhaiten arvostetuista pelaajista neljällä on korkein arvosana 91. Tähän eliittiryhmään kuuluvat Kylian Mbappé Ranskasta ja PSG:stä, Alexia Putellas Espanjasta ja Barcelonasta, Erling Haaland Norjasta ja Manchester Citystä sekä Kevin De Bruyne Belgiasta ja Manchesterista. Kaupunki.

Tiukasti jäljessä 90 pisteellä on kahdeksan pelaajaa: Aitana Bonmatí, Lionel Messi, Sam Kerr, Karim Benzema, Thibaut Courtois, Harry Kane, Caroline Graham Hansen ja Robert Lewandowski.

Jännittävä uutinen faneille on, että EA Sports FC 24 esittelee naispelaajat suositun Ultimate Team -tilan, mikä merkitsee naisurheilijoiden ensimmäistä osallistumista sarjaan. Tämän integroinnin avulla pelaajat voivat luoda mukautettuja joukkueita, joissa on sekä mies- että naispelaajia.

Päätös ottaa mukaan naispelaajia tehtiin edistämään naisten jalkapallon kasvua ja yhdistämään faneja ympäri maailmaa. Päätuottaja John Shepherd korosti uskoa, että EA Sports FC voi olla ratkaisevassa roolissa urheilun edistämisessä.

Vanhempi tuottaja Sam Rivera selitti muutokseen liittyvien huolenaiheiden ratkaisemiseksi, että Ultimate Team on fantasiatila ja naispelaajien mukaan ottaminen on linjassa ajatuksen kanssa luoda unelmajoukkueita, joissa on eri kansallisuuksia, liigoja ja seuroja.

EA Sports FC julkaistaan ​​29. syyskuuta 2023, ja se on saatavilla Ultimate Editionin kautta 22. syyskuuta alkaen. Peli on saatavilla useille alustoille, kuten PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One , PC ja Nintendo Switch.

Lähde: [Electronic Arts](https://www.videogameschronicle.com/companies/electronic-arts/) – [EA Sports FC 24](https://www.videogameschronicle.com/games/ea-sports-fc- 24/)

Määritelmät:

– EA Sports FC 24: Electronic Artsin kehittämä videopeli, joka sisältää urheilun parhaita pelaajia.

– Ultimate Team: Pelitila, jossa pelaajat voivat rakentaa fantasiajoukkueitaan eri kansallisuuksista, liigoista ja seuroista tulevien pelaajien kanssa.

