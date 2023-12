Pormestari Leonardo Williams aloittaa viran keskittyen rikollisuuteen, nuorten oppisopimuskoulutukseen ja yhteisön sitoutumiseen

By

Durham, NC – Leonardo Williams, vastikään valittu pormestari, on aloittanut toimikautensa Durhamissa, mikä tuo mukanaan vahvan sitoutumisen rikollisuuden ja nuorten kehityksen torjuntaan kaupungissa. Ymmärtääkseen kiireellisen rikollisuuden ongelman Williams aikoo asettaa etusijalle virkojen täyttämisen poliisivoimissa varmistaakseen, että henkilöstömäärä vastaa yhteisön tarpeita. Tällä hetkellä Durhamin poliisilla on 405 virkamiestä, mutta Williams pyrkii saavuttamaan täyden henkilöstön 535 työntekijän jatkuvan rekrytoinnin avulla.

Yksi pormestari Williamsin tärkeimmistä aloitteista on uuden oppisopimusohjelman käynnistäminen nuorille. Tämä ensi kuussa alkava ohjelma tarjoaa nuorille mahdollisuuksia työllistyä tekniikan, tieteen ja kaupan aloilla. Williams uskoo, että aseväkivaltaa ja rikollisuutta voidaan vähentää merkittävästi ottamalla nuoria mukaan tuottavaan toimintaan.

Sen lisäksi, että pormestari Williams torjuu rikollisuutta ja tarjoaa mahdollisuuksia nuorille, hän keskittyy myös paremman tulevaisuuden rakentamiseen Durhamille. Hän aikoo perustaa työryhmän erityisesti vähemmistöjen nuorille ja asettaa etusijalle kaupungin talous- ja asumissuunnitelman kehittämisen. Williams suunnittelee myös uuden kongressikeskuksen rakentamista tukemaan talouskasvua ja houkuttelemaan vierailijoita.

Suunnitelmiensa toteuttamiseksi onnistuneesti pormestari Williams korostaa yhteisön tuen ja sitoutumisen merkitystä. Hän rohkaisee yhteisön jäseniä osallistumaan aktiivisesti päätöksentekoprosessiin ja kehottaa heitä ryhtymään toimiin pyydettäessä. Hänen tavoitteenaan on luoda ympäristö, jossa kaikkien ääni kuuluu ja yhteisön jäsenet ovat aktiivisesti mukana muovaamassa Durhamin tulevaisuutta.

Koko kampanjansa ajan pormestari Williams sai palautetta ja ehdotuksia huolestuneilta yhteisön jäseniltä. Durhamilainen Frederick Farrington korosti tarvetta konkreettisiin toimiin ja vähemmän puhetta kaupungin johdolta. Helen Mangum puhui herkkyys- ja puolueettomuuskoulutuksen tärkeydestä poliisille, kun taas Cathy Kieler korosti vanhan Durhamin säilyttämistä kaupungin kulttuurisena magneettina.

Vastauksena näihin huolenaiheisiin pormestari Williams tunnustaa herkkyyskoulutuksen tärkeyden poliisivoimille ja on sitoutunut säilyttämään kaupungin kulttuuriperinnön. Hän uskoo, että Durham on tehnyt erinomaista työtä rakennusten säilyttämisessä, kuten American Tobaccon kampuksella on ilmeistä.

Pormestari Leonardo Williams on aloittanut uuden tehtävänsä selkeällä visiolla ja päättäväisyydellä tehdä Durhamista turvallisempi, vauraampi ja elinvoimainen yhteisö kaikille sen asukkaille. Yhteistyöllä yhteisön kumppaneiden kanssa ja yhteisön jäsenten aktiivisella sitoutumisella hän toivoo saavuttavansa merkityksellisen muutoksen ja luovansa kirkkaamman tulevaisuuden Durhamille.