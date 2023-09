World of Warcraft's Patch 10.2: Guardians of the Dream

World of Warcraft -pelaajat odottavat innolla tulevaa Patch 10.2 -päivitystä, jonka nimi on Guardians of the Dream. Tämä merkittävä sisältökorjaus vie pelaajat uusiin seikkailuihin Emerald Dreamin maagisessa valtakunnassa.

Emerald Dream on merkittävä osa World of Warcraft -historiaa, joka liittyy olennaisesti Azerothin maailmaan. Tässä korjaustiedostossa pelaajilla on mahdollisuus tutkia osaa unelmasta sen puhtaassa tilassa, mikä on tähän mennessä suurin Unelman kuvaus.

Guardians of the Dream esittelee uuden vyöhykkeen, joka tarjoaa pelaajille tuoreen ympäristön tutkittavaksi ja tekemiselle. Lisäksi luvassa on uusia maailmanaktiviteetteja, ratsastusta ja lohikäärmeratsastuskursseja, kuvioita ja kiinnikkeitä.

Yksi tämän korjaustiedoston tärkeimmistä ominaisuuksista on Superbloom-julkinen tapahtuma. Pelaajat yhdistävät voimansa muinaisen Sprucecrownin kanssa viljelläkseen puuta ja saavat Unelmasta tilapäisiä voimia auttaakseen heidän tehtäväänsä. Mukana on myös uusi ryhmä nimeltä Dream Wardens, joka tarjoaa pelaajille ainutlaatuisen tunnetun kappaleen ja palkintoja.

Paikka syventää tarinaa Primalisteista, jotka ovat olleet kiehtovia roistoja Dragonflight-laajennuksessa. Se tarjoaa pelinkehittäjille mahdollisuuden esitellä uusia vihollisia ja haasteita, jotka pohjautuvat pelaajien tietoisuuteen.

Yönhaltiakilpailun faneille Maailmanpuun esittely lohikäärmesaarilla ei ehkä korvaa Darnassusta, mutta se tarjoaa uuden tukikohdan operaatioille, joissa he voivat alkaa parantaa kärsimiään haavoja.

Vaikka Dragonflight-raidin lopullista pomoa ei ole vielä paljastettu, Blizzard on vihjannut tulevaisuuden tarinamahdollisuuksista. Pelaajat voivat odottaa Guardians of the Dreamin seuraavan suuren korjauksen, kun tarina jatkuu.

Blizzard on jo julkaissut korjaustiedoston 10.1.7, joka sisältää Heritage Armor -tehtävät Forsakenille ja yöhaltijoille. Guardians of the Dreamin julkaisupäivää ei ole vielä julkistettu, mutta se on pian testattavissa maailmoissa.

Lähteet:

– Polygon-artikkeli: "World of Warcraftin 10.2 -päivitys vie pelaajat Emerald Dreamiin" (URL-osoitetta ei ole annettu)

– Blizzard Entertainment – ​​Kuva (ei URL-osoitetta)