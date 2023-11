Dota 2:n uusin korjaustiedosto tuo tasapainon muutoksia ja jännittäviä päivityksiä

Valve Software on julkaissut odotetun 7.42e korjaustiedoston Dota 2:lle The Internationalin (TI) päätyttyä lokakuun lopulla. Vaikka jotkut pelaajat ovat saattaneet toivoa laajempia muutoksia, tämä päivitys keskittyy tasapainon säätämiseen ja numeron säätöihin. Se kuitenkin käsittelee tiettyjen Strength-sankarien, kuten Bristlebackin, Chaos Knightin ja Spirit Breakerin, dominanssia TI 2023:n metapelissä.

Peliä alusta loppuun kontrolloineet räjähdysmäiset, paljon vaurioituneet Strength-sankarit ovat saaneet tässä korjaustiedostossa kipeästi kaivattuja hermoja. Bristleback, joka tunnetaan Aghanim's Scepter-into-Bloodstone -rakenteestaan, on vähentänyt Quill Spraynsa enimmäisvaurioita. Lisäksi hänen Aghanim's Shard -kyvyllä, Hairballilla, on nyt lyhyempi heittoetäisyys ja pidempi viilennys. Bristlebackin Level 20 -kyky, joka lisäsi Quill Spray Stack Damage -vaurioita, on myös heikentynyt.

Chaos Knight, joka oli suosittu kantaja-rooliin, on kokenut muutoksia kestävyyteensä ja viljelykykyynsä. Chaos Strike -pelin creeps -rangaistusta on korotettu, ja Phantasmin manakustannukset ovat kasvaneet merkittävästi. Näillä muutoksilla pyritään vähentämään hänen varhaisen pelin dominointia ja vaikeuttamaan vastustajien häirintää kaistalla.

Spirit Breaker, TI 2023:n sankari, on kohdannut närvejä Charge of Darkness -taitostaan ​​ja Aghanim's Scepter -päivityksessään. Charge of Darknessin jäähdytystä on lisätty, mikä tekee siitä vähemmän kätevää gankien perustamisessa. Greater Bash, hänen toinen allekirjoituskykynsä, on myös heikentynyt hiipimiä vastaan, mikä tekee Spirit Breakerin haastavammaksi puhdistaa aaltoja.

Näiden säätöjen lisäksi 7.42e-patch tarjoaa ihastutuksia useille Agility- ja Intelligence-sankareille, jotka jäivät Strength-sankarien dominanssin varjoon. Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan ja Timbersaw ovat kaikki saaneet parannuksia taitoihinsa ja kykyihinsä, mikä on tehnyt niistä kannattavampia valintoja metapelissä.

Sankarimuutosten lisäksi tämä korjaustiedosto sisältää muutoksia suosittuihin ja epäsuosittuihin esineisiin. Hand of Midas ja Heart of Tarrasque, jotka ostettiin yleisesti TI:n aikana, ovat saaneet nerfit vähentämään tehoaan. Sillä välin vajaakäyttöisiä varhaisten pelien taistelutarvikkeita on hiottu, mikä lisää niiden merkitystä ja elinkelpoisuutta otteluissa.

Näiden tasapainomuutosten ja päivitysten myötä Dota 2 -yhteisö voi odottaa muutosta metapelissä, mikä avaa mahdollisuuksia uusille strategioille ja sankarivalinnoille. 7.42e patchissa tehtyjen säätöjen tarkoituksena on luoda dynaamisempi ja monipuolisempi pelikokemus tulevassa ESL One Kuala Lumpur 2023 -turnauksessa, jossa 12 joukkuetta kilpailee osuudesta miljoonan dollarin palkintopotista.

FAQ

