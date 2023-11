Estääkö vyöruusurokote sinua saamasta vyöruusua?

Vyöruusu, joka tunnetaan myös nimellä herpes zoster, on kivulias virusinfektio, jonka aiheuttaa vesirokkoa aiheuttava vesirokkovirus. Se vaikuttaa tyypillisesti iäkkäisiin aikuisiin ja henkilöihin, joiden immuunijärjestelmä on heikentynyt. Hyvä uutinen on, että saatavilla on rokote vyöruusujen ehkäisyyn, mutta takaako se täydellisen suojan? Syvennytään tähän kysymykseen ja tutkitaan tosiasiat.

Zostavax-nimellä tunnettua vyöruusurokotetta on käytetty laajalti sen jälkeen, kun elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) hyväksyi sen vuonna 2006. Vuonna 2017 kuitenkin otettiin käyttöön tehokkaampi rokote nimeltä Shingrix, joka on nyt suosituin vaihtoehto vyöruusujen ehkäisyyn. . Molemmat rokotteet tehostavat immuunijärjestelmän vastetta varicella zoster -virukselle.

Vaikka vyöruusurokote vähentää merkittävästi vyöruusun kehittymisen riskiä, ​​se ei tarjoa täydellistä immuniteettia. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mukaan Shingrix-rokote on noin 90 % tehokas vyöruusujen ehkäisyssä. Tämä tarkoittaa, että vaikka olisit rokotettu, on silti pieni mahdollisuus saada infektio. Jos kuitenkin saat vyöruusua rokotuksen jälkeen, oireet ovat yleensä lievempiä ja sairauden kesto lyhyempi.

FAQ:

K: Kenen pitäisi saada vyöruusurokote?

V: CDC suosittelee, että 50-vuotiaat ja sitä vanhemmat aikuiset saavat Shingrix-rokotteen riippumatta siitä, onko heillä ollut vyöruusu aiemmin vai ovatko he saaneet edellistä Zostavax-rokotetta.

K: Kuinka monta annosta rokotetta tarvitaan?

V: Shingrix-rokote annetaan kahdessa annoksessa, ja toinen annos annetaan 2–6 kuukautta ensimmäisen annoksen jälkeen.

K: Onko sivuvaikutuksia?

V: Kuten mikä tahansa rokote, vyöruusurokote voi aiheuttaa sivuvaikutuksia, kuten arkuutta pistoskohdassa, lihaskipua, väsymystä ja päänsärkyä. Nämä sivuvaikutukset ovat yleensä lieviä ja tilapäisiä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka vyöruusurokote ei takaa täydellistä suojaa vyöruusua vastaan, se vähentää erittäin tehokkaasti infektion kehittymisriskiä. Rokotusta suositellaan 50-vuotiaille ja sitä vanhemmille henkilöille vyöruusuoireiden vakavuuden ja keston minimoimiseksi. Keskustele terveydenhuollon tarjoajasi kanssa selvittääksesi, sopiiko vyöruusurokote sinulle.