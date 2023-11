Alkaako COVID kurkkukivulla?

Keskellä meneillään olevaa COVID-19-pandemiaa on erittäin tärkeää pysyä ajan tasalla virukseen liittyvistä erilaisista oireista. Vaikka kuume, yskä ja hengenahdistus ovat yleisesti tunnettuja merkkejä COVID-19:stä, on spekuloitu, voiko kurkkukipu olla myös varhainen merkki. Syvennytään tähän aiheeseen ja erotetaan tosiasiat fiktiosta.

Mikä on COVID-19?

COVID-19, lyhenne sanoista koronavirustauti 2019, on erittäin tarttuva hengitystiesairaus, jonka aiheuttaa uusi koronavirus SARS-CoV-2. Se ilmaantui ensimmäisen kerran Wuhanissa Kiinassa vuoden 2019 lopulla ja on sittemmin levinnyt maailmanlaajuisesti, mikä on johtanut miljooniin infektioihin ja kuolemantapauksiin.

COVID-19:n varhaiset oireet

Yleisimmin raportoituja COVID-19:n varhaisia ​​oireita ovat kuume, kuiva yskä ja väsymys. Viruksen tutkimisen jatkuessa tutkijat ovat kuitenkin havainneet, että oireet voivat vaihdella suuresti yksilöiden välillä. Jotkut ihmiset voivat kokea kurkkukipua yhtenä ensimmäisistä infektion merkeistä.

Onko kurkkukipu yleinen oire?

Vaikka kurkkukipu ei ole yhtä yleistä kuin kuume tai yskä, sitä on havaittu huomattavassa määrässä COVID-19-tapauksia. Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan noin 13.9 % potilaista kokee kurkkukipua varhaisena oireena. On kuitenkin tärkeää huomata, että kurkkukipu ei yksin riitä vahvistamaan COVID-19-diagnoosia, koska se voi johtua myös muista tekijöistä, kuten allergioista tai flunssasta.

Milloin sinun pitäisi olla huolissaan?

Jos sinulle kehittyy kurkkukipu, on tärkeää seurata oireitasi tarkasti. Jos siihen liittyy muita yleisiä COVID-19-oireita, kuten kuume, yskä tai maku- tai hajuaistin menetys, on suositeltavaa hakeutua lääkärin hoitoon ja tehdä virustesti. Lisäksi, jos olet ollut läheisessä yhteydessä jonkun kanssa, jonka COVID-19-testi on positiivinen, on tärkeää käydä testaamassa oireistasi riippumatta.

Lopuksi

Vaikka kurkkukipu voi olla COVID-19:n varhainen oire, se ei ole yhtä yleistä kuin kuume tai yskä. Jos sinulla on kurkkukipua muiden yleisten oireiden ohella, on tärkeää ryhtyä asianmukaisiin varotoimiin, kuten eristyä ja käydä testeissä. Muista noudattaa terveysviranomaisten antamia ohjeita ja olla valppaana suojellaksesi itseäsi ja muita viruksen leviämiseltä.