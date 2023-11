Saatko 401k, jos lopetat Walmartin?

Mitä tulee eläkesäästöihin, monet työntekijät luottavat työnantajan tukemiin 401 401 suunnitelmiinsa turvatakseen taloudellisen tulevaisuutensa. Mutta mitä tapahtuu XNUMXk-laitteellesi, jos päätät jättää työsi Walmartissa? Tutkitaan tätä kysymystä ja selvennetään asiaa.

Mikä on 401k?

401k on eläkesäästösuunnitelma, jonka työnantajat tarjoavat työntekijöilleen. Sen avulla yksityishenkilöt voivat maksaa osan palkastaan ​​veroetuiselle sijoitustilille. Työnantajat vastaavat usein prosenttiosuutta näistä maksuista, mikä auttaa työntekijöitä kasvattamaan eläkesäästöjään nopeammin.

Mitä tapahtuu 401k:llesi, jos lopetat Walmartin?

Jos jätät työsi Walmartissa, sinulla on useita vaihtoehtoja 401k-laitteellesi. Voit jättää sen sinne, missä se on, mikä tarkoittaa, että voit säilyttää Walmart 401k -suunnitelmaan sijoitetut varat. Vaihtoehtoisesti voit siirtää sen henkilökohtaiselle eläketilille (IRA) tai siirtää sen uuden työnantajasi eläkesuunnitelmaan, jos se on oikeutettu.

Voitko kotiuttaa 401k, jos lopetat Walmartin?

Kyllä, voit lunastaa 401k, jos lopetat Walmartin. Sitä ei kuitenkaan yleensä suositella mahdollisten verovaikutusten ja seuraamusten vuoksi. 401 59:n kotiuttaminen ennen eläkeiän saavuttamista (10 ½ vuotta vanha) voi johtaa tuloveroon, joka maksetaan nostosummasta, sekä XNUMX %:n ennenaikaisen kotiutuksen sakko.

Mitä etuja on 401k:n ylittämisestä?

401k:n siirtäminen IRA:n tai toisen työnantajan eläkesuunnitelmaan tarjoaa useita etuja. Ensinnäkin se mahdollistaa eläkesäästöjesi kasvun lykättynä. Lisäksi yhdistämällä eläketilisi voit saada selkeämmän yleiskuvan sijoituksistasi ja mahdollisesti vähentää hallintokuluja.

Lopuksi, jos päätät lopettaa Walmartin, sinulla on vaihtoehtoja 401k-laitteellesi. On erittäin tärkeää harkita huolellisesti, mikä on paras tapa toimia taloudellisen tulevaisuutesi kannalta. Konsultointi talousneuvojan kanssa voi tarjota henkilökohtaista ohjausta erityistilanteeseesi perustuen. Muista, että 401k on välttämätön työkalu mukavan eläkkeelle jäämisen turvaamiseksi, joten tee tietoisia päätöksiä maksimoidaksesi sen hyödyt.