Yskitkö paljon COVIDin kanssa?

Koska COVID-19-pandemia vaikuttaa edelleen yhteisöihin maailmanlaajuisesti, on erittäin tärkeää pysyä ajan tasalla virukseen liittyvistä oireista. Yksi yleinen kysymys on, onko jatkuva yskä COVID-19:n yleinen oire. Tässä artikkelissa tutkimme COVID-19:n ja yskimisen välistä suhdetta ja annamme sinulle tarvittavat tiedot viruksen tämän puolen ymmärtämiseksi.

Mikä on COVID-19?

COVID-19, lyhenne sanoista koronavirustauti 2019, on tartuntatauti, jonka aiheuttaa vakava akuutti hengitystieoireyhtymä koronavirus 2 (SARS-CoV-2). Se leviää ensisijaisesti hengityspisaroiden kautta, kun tartunnan saanut henkilö yskii, aivastaa tai puhuu.

Onko yskä COVID-19:n yleinen oire?

Kyllä, yskä on todellakin yleinen COVID-19-oire. Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan noin 60–80 % COVID-19-potilaista kokee kuivaa yskää. Tähän jatkuvaan yskään voi liittyä muita oireita, kuten kuumetta, väsymystä, kurkkukipua ja hengenahdistusta.

Miksi COVID-19 aiheuttaa yskää?

Kun SARS-CoV-2-virus joutuu kehoon, se kohdistuu ensisijaisesti hengityselimiin. Virus saastuttaa hengitysteitä vuoraavat solut, mikä johtaa tulehdukseen ja ärsytykseen. Tämä ärsytys laukaisee kehon luonnollisen puolustusmekanismin, mikä johtaa yskään, kun keho yrittää puhdistaa hengitysteitä.

Onko yskä ainoa COVID-19:n oire?

Ei, yskä ei ole ainoa COVID-19:n oire. Virus voi aiheuttaa erilaisia ​​oireita, kuten kuumetta, väsymystä, kehon särkyä, kurkkukipua, maku- tai hajuaistin menetystä ja hengenahdistusta. On tärkeää huomata, että yksilöillä voi olla eriasteisia oireita, joista osa on oireettomia kantajia.

Milloin minun pitäisi olla huolissaan yskästäni?

Jos sinulle ilmaantuu uusi tai jatkuva yskä, on suositeltavaa hakeutua lääkäriin, varsinkin jos olet ollut tekemisissä jonkun kanssa, jonka COVID-19-testi on positiivinen, tai jos olet äskettäin matkustanut alueelle, jolla on paljon tapauksia. Terveydenhuollon ammattilaiset voivat antaa ohjeita testaukseen ja jatkotoimenpiteisiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka yskä on yleinen COVID-19:n oire, on tärkeää ottaa huomioon muut siihen liittyvät oireet ja kääntyä lääkärin puoleen, jos olet huolestunut. Pysy ajan tasalla, noudata kansanterveysohjeita ja aseta etusijalle terveytesi ja läheisten hyvinvointi.