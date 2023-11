Tarvitsenko kolmannen vyöruusurokotteen?

Koska COVID-19-pandemia hallitsee edelleen otsikoita, on tärkeää olla unohtamatta muita terveysongelmia. Yksi tällainen huolenaihe on vyöruusu, tuskallinen virusinfektio, jonka aiheuttaa vesirokkoa aiheuttava vesirokkovirus. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) suosittelee, että 50-vuotiaat ja sitä vanhemmat aikuiset saavat kaksi annosta vyöruusurokotetta, joka tunnetaan nimellä Shingrix, suojatakseen tätä mahdollisesti heikentävää tilaa. Kuitenkin yleinen kysymys on, onko kolmas annos tarpeen. Tutkitaanpa tätä aihetta lisää.

Mikä on vyöruusurokote?

Vyöruusurokote, Shingrix, on erittäin tehokas rokote, joka auttaa estämään vyöruusua ja sen komplikaatioita. Se annetaan kahdessa annoksessa, ja toinen annos annetaan kahdesta kuuteen kuukautta ensimmäisen annoksen jälkeen. Shingrixiä suositellaan 50-vuotiaille ja sitä vanhemmille aikuisille, vaikka heillä olisi aiemmin ollut vyöruusu tai he olisivat saaneet vanhemman Zostavax-rokotteen.

Miksi kolmas annos voi olla tarpeen?

Vaikka Shingrixin kahden annoksen hoito-ohjelma tarjoaa vahvan suojan vyöruusua vastaan, tutkimukset ovat osoittaneet, että rokotteen teho voi heiketä ajan myötä. CDC suosittelee tällä hetkellä, että henkilöt, joilla on kohtalainen tai vakava immuunipuutos, saavat kolmannen annoksen rokotetta ensimmäisen kahden annoksen sarjan jälkeen. Tämän lisäannoksen tarkoituksena on tehostaa ja pidentää immuunivastetta ja tarjota jatkuva suoja vyöruusua vastaan.

Kenen pitäisi harkita kolmatta annosta?

CDC suosittelee erityisesti kolmatta Shingrix-annosta henkilöille, joille on tehty kiinteä elinsiirto, hematopoieettinen kantasolusiirto tai joilla on diagnosoitu immuunijärjestelmää vakavasti heikentäviä sairauksia. On tärkeää neuvotella terveydenhuollon tarjoajan kanssa, jotta voit määrittää, kuulutko tähän luokkaan ja sopiiko kolmas annos sinulle.

Yhteenveto

Vaikka suurin osa henkilöistä ei tarvitse kolmatta annosta vyöruusurokotetta, immuunipuutteiset voivat hyötyä sen tarjoamasta lisäsuojasta. Kuten aina, on tärkeää neuvotella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, joka voi arvioida yksilölliset olosuhteet ja antaa henkilökohtaisia ​​suosituksia. Pysy ajan tasalla, pysy suojassa ja aseta terveytesi etusijalle.