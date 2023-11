New Game Studios Shine TIGA Awards 2023 -gaalassa

Ison-Britannian kauppajärjestö TIGA piti äskettäin vuotuisen palkintoseremoniansa kunnioittaen erinomaisia ​​saavutuksia pelialalla. Tämän vuoden palkinnot esittelivät nousevien pelistudioiden innovaatioita ja luovuutta korostaen niiden panosta jatkuvasti kehittyvään pelimaailmaan.

Seremonian voittajaksi nousi Dlala Studios, joka voitti arvostetun Vuoden peli -palkinnon kiehtovasta luomuksestaan, Disney Illusion Islandista. Tämä lumoava peli ei ainoastaan ​​ansainnut ylimmän kunnian, vaan voitti myös parhaan sosiaalisen pelin tittelin, joka kiehtoi pelaajat mukaansatempaavalla pelattavuudellaan ja kiehtovalla tarinallaan.

Ustwo Games nousi toiseksi merkittäväksi voittajaksi, joka keräsi tunnustusta kahdessa kategoriassa. Ajatuksia herättävällä Desta: The Memories Between -pelillään Ustwo Games voitti Diversity Award -palkinnon lisäksi myös Creativity in Games -palkinnon. Desta: The Memories Between sukeltaa tarinankerronnan uusiin ulottuvuuksiin ja tarjoaa pelaajille tuoreen ja mukaansatempaavan pelikokemuksen.

Poikkeuksellisesta käsityöstään tunnettu merkittävä studio Sumo Digital voitti parhaan suuren studion palkinnon, mikä on osoitus heidän omistautumisestaan ​​ja lahjakkuudestaan. Lisäksi he saivat kunnian olla ensimmäisenä uuden Best Talent Development Initiative -kategorian saajana. Sumo Digitalin sitoutuminen lahjakkuuksien kasvattamiseen ja alan kasvun edistämiseen on kerännyt ansaittua tunnustusta.

TIGA Awards 2023 esitteli kaksi uutta kategoriaa juhlistaakseen eri osa-alueiden huippuosaamista. Playground Games voitti Commitment to Workplace Wellbeing Award -palkinnon, joka osoittaa sitoutumisensa positiivisen työympäristön edistämiseen. Samaan aikaan Rocksteady Studios sai Commitment to ESG -palkinnon kestävistä ja vastuullisista käytännöistään.

Tunnustus ulottui studioiden lisäksi merkittäviin henkilöihin, jotka ovat antaneet merkittävän panoksen pelialalle. Playground Gamesin henkilöstöjohtaja Geraldine Cross sai Outstanding Individual Award -palkinnon, joka tunnusti hänen poikkeuksellisen johtajuutensa ja panoksensa yrityksen menestykseen. Flix Interactiven toimitusjohtaja John Tearle palkittiin Outstanding Leadership Award -palkinnolla, joka tunnusti hänen visionäärisen lähestymistavan pelien kehittämiseen.

TIGA Awards 2023 -seremonia oli loistava menestys, ja yli 350 osallistujaa kokoontui arvostettuun Troxy Londoniin. Tämän vuoden voittajat edustavat uutta lahjakkuuden ja innovaation aaltoa pelialalla, ylittävät rajoja ja kiehtovat pelaajia maailmanlaajuisesti.

UKK

1. Mikä TIGA Awards on?

TIGA Awards on vuosittainen tapahtuma, jossa tunnustetaan Ison-Britannian pelialan huippuosaamista ja innovaatioita.

2. Mikä peli voitti Vuoden peli -palkinnon TIGA Awards 2023 -tapahtumassa?

Dlala Studiosin kehittämä Disney Illusion Island kruunattiin vuoden peliksi TIGA Awards 2023 -gaalassa.

3. Mikä studio voitti parhaan pienen studion palkinnon?

Parhaan pienen studion palkinnon sai Dlala Studios heidän merkittävästä panoksestaan ​​pelialalla.

4. Kuka voitti Creativity in Games -palkinnon?

Ustwo Games sai Creativity in Games -palkinnon kiehtovasta luomuksestaan, Desta: The Memories Between.

5. Mikä studio sai Best Talent Development Initiative -palkinnon?

Sumo Digitalista tuli ensimmäinen Best Talent Development Initiative -palkinnon saaja TIGA Awards 2023 -tapahtumassa, mikä osoittaa heidän sitoutumisensa kykyjen kasvattamiseen pelialalla.