Kustantaja Aniplex on julkistanut uuden lautapelityylisen pelin nimeltä Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! Nintendo Switchille. Tämä vuonna 2024 julkaistava peli perustuu erittäin suosittuun anime- ja mangasarjaan Demon Slayer. Tällä hetkellä se on kuitenkin saatavilla vain Japanissa.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! seuraa franchising-sarjan ensimmäistä videopelisovitusta, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, joka julkaistiin vuonna 2021 ja tuli Nintendo Switchille vuonna 2022. Vaikka yksityiskohtia Mezasesta! Saikyou Taishi! ovat tällä hetkellä rajalliset, ilmoitustraileri ja virallinen Demon Slayer -verkkosivusto tarjoavat välähdyksiä siitä, mitä pelaajat voivat odottaa.

Toisin kuin edellinen taistelupelisovitus, Mezase! Saikyou Taishi! näyttää keskittyvän enemmän lautapelin kaltaiseen kokemukseen, mikä saattaa saada inspiraatiota suositusta Mario Party -sarjasta. Vaikka erityistä pelimekaniikkaa ei ole paljastettu, Demon Slayerin fanit voivat odottaa mukaansatempaavaa ja mukaansatempaavaa kokemusta, joka on samanlainen kuin hyvin vastaanotettu taistelupeli.

Vaikka länsimaista julkaisua ei ole vahvistettu, on toivoa, että myös Japanin ulkopuolella olevat fanit saavat mahdollisuuden nauttia Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi!. Demon Slayer -harrastajat voivat jakaa jännityksensä ja pelin odotuksensa kommenteissa.

