iPhone 15 Pro Maxin odotetaan olevan korkeampi hintalappu

By

Apple esittelee uuden sukupolven iPhonensa, mukaan lukien lippulaiva iPhone 15 Pro Max -tapahtumassa tänään. Raporttien mukaan uusilla Pro-versioilla on korkeampi hinta kuin aikaisemmissa malleissa.

Niille, jotka haluavat ostaa nykyisen mallin, iPhone 14 Pro Maxin, on kuitenkin hyviä uutisia. Ennen illan tapahtumaa Amazon UK on alentanut 128 Gt:n iPhone 14 Pro Maxin hintaa Space Blackissa 999 puntaa, mikä on 17 % alennus alkuperäisestä hinnasta. Tämä alennus voi olla merkittävä niille, jotka haluavat päivittää vanhemmasta mallista.

Vaikka nykyinen malli saattaa tarjota säästöjä, kannattaa harkita, mitä iPhone 15 Pro Max tarjoaa. Huhujen mukaan uudessa lippulaivassa odotetaan olevan USB-C-liitäntä, nopeampi 35 watin lataus ja uudelleen suunniteltu kehys ohuemmilla kehyksillä. Nämä päivitykset voivat kuitenkin olla kalliimpia kuin iPhone 14 Pro Max.

Uusimmat teknologiatarjoukset Club386 suosittelee seuraamaan niitä Twitterissä tai Facebookissa sekä tilaamaan heidän ilmaisen viikoittaisen uutiskirjeensä.

Määritelmät:

– iPhone 15 Pro Max: Applen tuleva lippulaivaälypuhelin, jonka odotetaan julkistettavan tapahtumassa.

– iPhone 14 Pro Max: Applen nykyinen lippulaivapuhelin.

– Pro-versiot: Viittaa iPhone-valikoiman kalliimpiin malleihin.

– USB-C-liitäntä: Liitintyyppi, joka mahdollistaa nopeamman tiedonsiirron ja latausnopeuden.

– 35 W lataus: Viittaa laitteen latauskykyyn 35 watin teholla.

– Titaanikehys: Materiaali, jota voidaan käyttää iPhone 15 Pro Max:n runkoon, mikä voi tarjota lisäkestävyyttä.

– Ohuemmat kehykset: Viittaa iPhonen näytön ympärillä olevien reunusten pienempään kokoon, mikä johtaa suurempaan näyttöalueeseen.

Lähteet:

– URL-osoitteita ei ole annettu.