Uusia yksityiskohtia paljastettu: Final Fantasy 7 Rebirth esittelee jännittäviä peliominaisuuksia ja hahmoja

Square Enix on äskettäin jakanut runsaasti uusia pelin yksityiskohtia ja mukana tulevia kuvia Final Fantasy 7 Rebirthista sekä Red XIII:n kertoman trailerin, joka tiivistää trilogian ensimmäisen jakson tapahtumat. Tämä yhteenveto sisällytetään pelin päävalikkoon pelaajille, jotka tarvitsevat päivitystä Final Fantasy 7 Remake -pelissä. Jokaisen uuden päivityksen myötä fanit lähestyvät odotettua julkaisua 29. helmikuuta 2024.

Studion vahvistamien jännittävien ominaisuuksien joukossa on Active- ja Classic-taistelutilojen paluu. Pelaajilla on jälleen mahdollisuus valita nopeatempoisen toiminnan tai strategisemman ja harkitumman lähestymistavan välillä. Lisäksi otetaan käyttöön uusi vaikeustila nimeltä Dynamic. Tämän tilan avulla pelaajat voivat jättää jäähyväiset perinteiselle tasolle nousemiselle mukauttamalla vihollisten vaikeustasoa pelaajan kykyjen mukaan, tehden pelistä haastavamman tai mahdollistamalla helpompia voittoja.

Square Enix on myös paljastanut yksityiskohtia uusista alueista ja hahmoista Rebirthissa. Yksi näistä alueista on Mythrilin kaivos, joka oli aikoinaan vauras kaivos, joka yhdisti erämaan Junoniin. Se kuitenkin jäi käyttämättä, kun Shinra Corporation kehitti erinomaisen mineraalin, ja kaivoksen saastuttama hirviöitä.

Myös uusia hahmoja on esitelty. Kalmin majatalon omistaja Broden on vihamielinen Shinraa kohtaan ja tarjoutuu auttamaan Cloudia ja hänen ystäviään pakenemaan yritysvihollisiaan. Junonin lähellä asuva iloinen nuori tyttö Priscilla on syvästi huolissaan kouluttamansa delfiinin turvallisuudesta, sillä läheinen makoreaktori on saastuttanut ympäröivät vedet. Billy, Billin pojanpoika ja chocobo-tilan omistaja, menetti vanhempansa nuorena ja tarjoutuu opettamaan Cloudille ja hänen seuralaisilleen chocobo-vangitsemisen perusteet vastineeksi vieraillessaan sisarensa kaupassa. Lopulta Chloe, Billyn lämminsydäminen sisko, pitää ranchilla kauppaa, jossa hän myy askartelumateriaaleja ja muita kiinnostavia kohteita.

Uusien hahmojen lisäksi Square Enix on laajentanut Synergy-kykyjä, jotka tulevat saataville Rebirthissa. Tämän ominaisuuden avulla kaksi hahmoa voivat suorittaa voimakkaita yhteishyökkäyksiä eri kyvyillä, jotka avautuvat, kun pelaajat nousevat ryhmänsä tasolle. Esimerkkejä näistä synergiakyvyistä ovat Cloud, joka laukaisee Tifan vihollisen kimppuun Relentless Rush -nimisessä tandemhyökkäyksessä, ja Barret heittää Punaisen XIII:n suurella nopeudella suorittaakseen Overfangin.

Lisäksi Square Enix on paljastanut uusia yksityiskohtia Red XIII:n pelimekaniikasta, josta tulee ensimmäistä kertaa pelattava hahmo. Red XIII:n kyvyt pyörivät nopeiden fyysisten ja pitkän kantaman maagisten hyökkäysten, kuten Starfust Rayn, ympärillä. Hänen ainutlaatuinen taitonsa, Vengeance Mode, antaa hänelle mahdollisuuden kääntää vihollisen hyökkäysten voimat heitä vastaan.

Julkaisupäivän lähestyessä fanit voivat odottaa vielä jännittävämpiä päivityksiä ja yllätyksiä Final Fantasy 7 Rebirthista. Uuden Zack-keskeisen tarinan ja mahdollisen Final Fantasy 7 Ever Crisis -pelin Sephirothin retrospektiivin lisäämisen myötä peli lupaa olla jännittävä kokemus sekä veteraanipelaajille että uusille tulokkaille.

FAQ:

K: Milloin on Final Fantasy 7 Rebirth -elokuvan julkaisupäivä?

V: Pelin on määrä julkaista 29. helmikuuta 2024.

K: Sisältääkö Final Fantasy 7 Rebirth uusia pelitiloja?

V: Kyllä, pelaajat voivat odottaa Active- ja Classic-taistelutilojen paluuta sekä uuden vaikeustilan, nimeltä Dynamic, lisäämistä.

K: Onko Final Fantasy 7 Rebirthissa uusia hahmoja?

V: Kyllä, peli esittelee uusia hahmoja, mukaan lukien Broden, Priscilla, Billy ja Chloe.

K: Mitä synergiakykyjä on Final Fantasy 7 Rebirthissa?

V: Synergiakyvyt ovat voimakkaita yhteishyökkäyksiä, joita kaksi hahmoa voivat suorittaa yhdessä, ja lisäkyvyt avautuvat, kun pelaajat nousevat ryhmänsä tasolle.

K: Onko Red XIII pelattava hahmo Final Fantasy 7 Rebirthissa?

V: Kyllä, Red XIII on pelattava hahmo pelissä, jolla on ainutlaatuiset taistelukyvyt ja taito nimeltä Vengeance Mode.

K: Onko Final Fantasy 7 Rebirthin ja Final Fantasy 7 Ever Crisisin välillä mitään yhteyttä?

V: Kyllä, Final Fantasy 7 Rebirth sisältää uuden tarinan, joka keskittyy Zackiin, ja Final Fantasy 7 Ever Crisisissä saattaa myös olla elementtejä Sephirothin retrospektiivistä. (Lähde: IGN France)