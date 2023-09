Crash Team Rumble -kausi 2: Uudet kartat, tila, sankari ja Battle Pass

Crash Team Rumble Season 2 on saapunut peliin uusilla jännittävillä lisäyksillä. Pelaajat voivat odottaa uusia karttoja, uutta tilaa, uutta sankaria ja täysin uutta taistelupassia. Uusin päivitys tuo peliin uutta näkemystä tarjoten uusia tapoja pelata ja loputtomasti hauskaa Crash-faneille.

Yksi kauden 2 tärkeimmistä kohokohdista on Party Moden käyttöönotto. Tämä 4 pelaajan yhteistyöremix tarjoaa tauon kilpailuotteluista ja antaa pelaajille mahdollisuuden rentoutua. Se koostuu viidestä erillisestä minipelikierroksesta, joista jokaisella on omat haasteensa. Ryhmätyö on ratkaisevan tärkeää, sillä pelaajien on työskenneltävä yhdessä tehtävien suorittamiseksi ja kerättävä kelloja jäljellä olevan ajan lisäämiseksi. Kunkin Party Mode Waven hallitseminen voi jopa avata salaisen Boss Waven, mikä asettaa Crash-veteraanien taidot äärimmilleen.

Party Mode Rounds sisältää erilaisia ​​pelattavuustyyppejä. Speed ​​Run -pelissä pelaajat kilpailevat nopeustyynyjen läpi välttäen vaaroja, kuten puskureita ja nitrolaatikoita. Mikä on Cookin? vaatii pelaajia keräämään tiettyjä ainesosia ja lisäämään ne pottiin, joka kiertää karttaa. Get Lit haastaa pelaajat sytyttämään kynttilän tornin ympärille hajallaan olevat lyhdyt ennen kuin aika loppuu. Dig It -pelissä pelaajat etsivät haudattuja luita ja kokoavat ne takaisin keskelle löytääkseen täyden luurangon. Lopuksi Balloon Bounce, joka julkaistaan ​​myöhemmin kaudella 2, antaa pelaajille tehtäväksi hypätä ilmapallojen poikki saadakseen pisteitä.

Lisäksi kausi 2 esittelee uuden sankarin nimeltä Ripto. Tämä Spyro-universumista kotoisin oleva hahmo käyttää valtikka sekä tappavia ja voimakkaita loitsuja. Ripton kykyihin kuuluu tulipallojen laukaisu, salaman kutsuminen ja tsunamiaaltojen luominen. Taitavat pelaajat voivat yhdistää nämä kyvyt vapauttaakseen tuhoisia komboja. Ripto tulee saataville myöhemmin kaudella.

Täydentääkseen uusia peliominaisuuksia Season 2 tarjoaa kaksi uutta karttaa: Waste Deep ja Jazz Junction. Waste Deep vie pelaajat vaarallisiin viemäreihin, jotka ovat täynnä Cortexin kokeita, ja Jazz Junction on eloisa yökartta, jossa on jazz-tunnelma. Jokainen kartta tarjoaa omat ainutlaatuiset haasteensa ja yllätyksensä.

Lopuksi kausi 2 sisältää 100-tason Battle Passin, joka tarjoaa pelaajille mahdollisuuden avata uusia skinejä, kosmetiikkaa, musiikkia ja paljon muuta. Battle Passin voi hankkia Crash Team Rumble Deluxe Editionin kautta tai ostaa erikseen.

Crash Team Rumble Season 2 on nyt livenä, ja se tuo peliin runsaasti jännittävää sisältöä. Olitpa intensiivisen kilpailun tai yhteistyökykyisen pelin ystävä, tästä päivityksestä löytyy jotakin jokaiselle Crash-harrastajalle. Älä missaa toimintaa!

