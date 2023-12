Dallas Cowboysin päävalmentaja Mike McCarthy kohtaa epävarmaa tulevaisuutta

Dallas Cowboys on ollut voittoputkessa viime viikkoina ja vahvistaa asemaansa yhtenä NFL:n parhaista joukkueista. Päävalmentaja Mike McCarthyn tulevaisuudesta joukkueessa liikkuu kuitenkin huhuja. Spekulaatiot viittaavat siihen, että jos Cowboys ei pääse syvälle pudotuspeleihin, McCarthy voidaan päästää irti.

Eräässä raportissa jopa väitetään, että Cowboys on jo järjestänyt mahdollisen korvaajan McCarthylle. SportsKeedan Tony Paulinen mukaan NFL:ssä uskotaan, että puolustuskoordinaattori Dan Quinn ylennetään päävalmentajaksi, jos McCarthy vapautetaan. Quinn, joka on ollut Cowboysissa kolme kautta, toimi aiemmin Atlanta Falconsin päävalmentajana vuosina 2015–2020. Hän johti Falconsin Super Bowl -otteluun vuonna 2016.

Vaikka Quinn on aiemminkin herättänyt kiinnostusta muilta joukkueilta päävalmentajan paikoista, on spekulaatioita, että hän saattaa päättää jatkaa Cowboysissa vuonna 2024, jos McCarthy säilyttää asemansa. Dallasin päävalmentajan työ on erittäin haluttu urheilumaailmassa, mikä tekee siitä houkuttelevan tilaisuuden pyrkiville valmentajille.

Paine McCarthya kohtaan kasvaa joukkueen heikon kauden jälkeisen suorituskyvyn vuoksi hänen johdolla. Neljän Cowboys-vuotensa aikana McCarthylla on kokonaisennätys 39-23, mutta heidän pudotuspeliennätyksensä on 1-2. Tämä on lisännyt odotuksia joukkueen omistajalta Jerry Jonesilta, joka on innokas näkemään Cowboysin nostavan toisen mestaruuspalkinnon hänen elinaikanaan.

Kun nyt 81-vuotias Jones käy yhä kärsimättömämmäksi, McCarthyn tulevaisuus roikkuu vaakalaudalla. Vaikka hänen ennätyksensä viittaa menestyksekkääseen toimikautensa, kauden jälkeiset tulokset ovat olleet uskomattomia. Aika näyttää, pystyykö McCarthy johtamaan joukkueen syvään pudotuspeleihin ja varmistamaan asemansa Cowboysin päävalmentajana tuleviksi vuosiksi, vai ottaako Quinn ohjat käsiinsä.