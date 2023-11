Miksi käytetyn teknologian pitäisi olla valintasi lomaostoksille?

Jouluostoskausi on täydessä vauhdissa, ja löytöjen metsästäjät katselevat innokkaasti Black Friday- ja Cyber ​​Monday -tarjouksia erityisesti elektroniikan osalta. On kuitenkin olemassa tapa voittaa väkijoukkoja ja silti nauttia merkittävistä alennuksista – harkiten käytettyä tekniikkaa.

US PIRGin Designed to Last -kampanjan johtajan Lucas Rockett Guttermanin mukaan käytetyn elektroniikan valitseminen ei ainoastaan ​​auta sinua pitämään mustan perjantain hinnoista ympäri vuoden, vaan se myös edistää ympäristön kestävyyttä. US Public Interest Research Group (PIRG) Education Fund on julkaissut raportin, jossa korostetaan tärkeimpiä tekijöitä, jotka on otettava huomioon kunnostettujen esineiden ostamisessa.

Gutterman selittää, että käytetyn elektronisen ja uuden välillä on usein vähän eroa. "Avoin laatikko" tai "kuin uusi" -tarra voi yksinkertaisesti tarkoittaa, että tuotetta on täydennetty sen jälkeen, kun se palautettiin avaamattomana. Kun teet ostoksia älykkäästi ja ymmärrät, miten jälleenmyyjät käyttävät näitä termejä, voit tehdä upeita tarjouksia.

Tietyt laitteet, kuten puhelimet, tabletit, pöytäkoneet ja kannettavat tietokoneet, soveltuvat erityisen hyvin käytettyjen ostosten tekemiseen. Esimerkiksi PIRG:n onnistuneen kampanjan ansiosta Google Chromebookit, kohtuuhintaiset kannettavat tietokoneet, joita käytetään laajalti kaikkialla maassa, kestävät nyt vuosikymmenen sen sijaan, että ne vanhenevat vain muutaman vuoden kuluttua.

Toisaalta sinun kannattaa olla varovainen ostaessasi kunnostettuja televisioita ja tietokonenäyttöjä. Nämä tuotteet ovat yleensä tilaa vieviä, hauraampia ja haastavampia korjata.

Kun valitset kunnostettuja tuotteita, pyri laadukkaisiin tuotteisiin kestäviltä merkeiltä. Valitsemalla tuotteita, jotka on rakennettu kestämään ja jotka ovat saattaneet olla kalliimpia uutena, varmistat, että ne palvelevat sinua jatkossakin hyvin käytettyinä ostettaessa.

Kustannussäästöistä nauttimisen lisäksi käytetyn tekniikan ostaminen on ympäristöystävällinen valinta. Gutterman selittää, että suurin osa elektroniikan ympäristövaikutuksista tulee niiden tuotantoprosessista. Älypuhelimien, kuulokkeiden, kannettavien tietokoneiden ja televisioiden valmistukseen tarvitaan huomattavia resursseja, energiaa ja materiaaleja. Ostamalla kunnostettuna voit pienentää esimerkiksi älypuhelimen ympäristöjalanjälkeä jopa 91 %.

Ennen ostoa on tärkeää tutustua myyjän toimittamiin palautuskäytäntöihin. Yleensä sinulla on 30 päivän palautusaika, vaikka se voi joissain tapauksissa olla lyhyempi.

Oletko valmis tutkimaan käytetyn teknologian maailmaa? Vieraile PIRG:n verkkosivustolla saadaksesi lisää vinkkejä ja ohjeita siitä, miten voit ottaa kaiken irti lomaostoksistasi ja hyödyttää sekä lompakkoasi että planeettaasi.

FAQ:

K: Miksi minun pitäisi harkita käytetyn teknologian ostamista?

V: Kun valitset kunnostetut tuotteet, voit nauttia alennuksista ympäri vuoden ja edistää ympäristön kestävyyttä, koska se vähentää elektroniikan kokonaisvaikutuksia ympäristöön.

K: Millainen elektroniikka soveltuu käytettyihin ostoihin?

V: Puhelimet, tabletit, pöytäkoneet ja kannettavat tietokoneet ovat erinomaisia ​​vaihtoehtoja käytettyjen ostosten tekemiseen. Erityisesti Google Chromebookit kestävät nyt 10 vuotta PIRG:n onnistuneen kampanjan ansiosta.

K: Ovatko kaikki kunnostetut tuotteet ostamisen arvoisia?

V: Vaikka useimmat elektroniikkatuotteet voidaan ostaa kunnostettuina, on suositeltavaa välttää kunnostettujen televisioiden ja tietokonenäyttöjen ostamista niiden koon, haurauden ja korjaushaasteiden vuoksi.

K: Kuinka voin varmistaa, että saan hyvän kunnostetun tuotteen?

V: Etsi kestävyydestään ja pitkäikäisyydestään tunnettuja merkkejä. Valitsemalla esineitä, jotka ovat uutena saaneet olla kalliimpia, varmistetaan niiden laatu käytettyinä.

K: Mitä ympäristöhyötyä kunnostetun elektroniikan ostamisesta on?

V: Elektroniikan, mukaan lukien älypuhelimet, kuulokkeet, kannettavat tietokoneet ja televisiot, tuotanto kuluttaa merkittäviä resursseja ja energiaa. Ostamalla kunnostettuja esineitä voit vähentää ympäristövaikutuksia jopa 91 %.

K: Mitä minun tulee muistaa palautuksissa?

V: Tutustu myyjän palautuskäytäntöön, sillä se voi vaihdella. Useimmissa tapauksissa sinulla on 30 päivän palautusaika, mutta jotkut myyjät voivat tarjota lyhyemmän palautusajan.