Uusi Cocktail Bar Kalamazoon keskustassa tarjoaa ainutlaatuisen vuoden mittaisen alennuksen yhteisölle

By

Downtown Kalamazoon uusin lisäys cocktail-skenelle, Dabney & Co, ravistelee asioita tarjoamalla ainutlaatuisen mahdollisuuden cocktailin ystäville. Trendikäs cocktailbaari lahjoittaa 50 onnekkaalle asiakaskunnalle avaimenperän, joka ansaitsee vuoden mittaisen alennuksen, vuosipäivän kunniaksi vuoden suurimman baariillan yhteydessä.

Sen sijaan, että vain juhlisivat virstanpylvästään, Dabney & Co. pyrkii ilmaisemaan kiitollisuutensa uskollisille asiakkailleen ja myötävaikuttamaan eloisaan Kalamazoon keskustan yhteisöön mielekkäällä tavalla. Harvoille onnekkaille lahjoitettu avaimenperä antaa runsaan 15 % alennuksen kaikista tilauksista koko vuoden 2024 ajan.

Dabney & Co:sta on nopeasti tullut suosittu kohde cocktailien ystäville ja niille, jotka haluavat viettää ihastuttavan illan Kalamazoon keskustassa, laajan huolella valmistettujen cocktailien ansiosta. Klassisista sekoituksista innovatiivisiin mixologian luomuksiin baarin ammattitaitoiset mixologit eivät jätä kiveä kääntämättä pyrkiessään luomaan täydellisen juoman.

Dabney & Co on suunniteltu luomaan osallistava ja kutsuva ilmapiiri, ja se toivottaa tervetulleeksi sekä aloittelijat että kokeneet cocktailin ystävät. Baarin sitoutuminen laatuun, luovuuteen ja erinomaiseen palveluun on ansainnut heille omistautuneen seuraajan ja lukuisia tunnustuksia paikallisessa mixology-skenessä.

FAQ:

K: Milloin vuoden mittainen alennus Dabney & Co:ssa alkaa?

V: Alennus alkaa avaimenperän vastaanottamisesta ja on voimassa koko vuoden 2024.

K: Voinko käyttää vuoden mittaista alennusta mihin tahansa tilaukseen?

V: Kyllä, 15 %:n alennus koskee kaikkia Dabney & Co:n vuonna 2024 tehtyjä tilauksia.

K: Kuinka voin osallistua ja saada avaimenperän?

V: Arvonta on yksinomaan Dabney & Co:n yksivuotisjuhlapäivänä keskiviikkona 22. marraskuuta. Suojelijat, jotka tekevät ostoksen tänä päivänä, osallistuvat avaimenperän arvontaan.